Nba e Euroleague, le favorite secondo i bookmakers

I due tornei di basket più importanti al mondo sono certamente l’Eurolega in Europa e l’Nba. Con i colleghi di BookmakerBonus.it abbiamo deciso di dare un’occhiata alle quote dei bookmakers e in particolare alle scommesse sportive da Snai per capire quali sono le favorite per aggiudicarsi l’anello e l’Eurolega.

PARTIAMO DALL'NBA, dove i siti di scommesse vedono favoriti Lakers e Bucks, con i Clippers sul gradino più basso del podio. I Lakers vincenti sono quotati a 3.50 mentre la squadra di Milwaukee è a 4.00. Clippers leggermente staccati ma di pochissimo, visto che sono bancati a 4.50. Pare che la lotta sia tra queste tre squadre, visto che la quarta in questa speciale classifica è quotata a 10.00, e stiamo parlando di Philadelphia. A quota 12.00 troviamo Houston Rockets mentre a quota 20.00 troviamo un trittico che vede alla pari Boston Celtics, Denver e Utah. Se vi piacciono le sfide impossibili allora vi segnaliamo i N.Y Knicks, Atlanta Hawks e i Cavaliers di Cleveland, quotati ben 750 volte la posta!

In conclusione, pare che la vittoria del torneo americano sarà una lotta a tre, con le due squadre di Los Angeles che dovranno cercare di avere la migliore posizione in chiave playoff e con Milwaukee principale antagonista a queste due.

IN EUROLEGA regna l’equilibrio, e le favorite sono l’Efes Instanbul e le due spagnole Real Madrid e Barcellona. I turchi sono quotati infatti a 3.50, mentre Blaugrana e Blancos vengono rispettivamente pagati 4 e 5 a 1. A quota 5.00 anche i russi del Cska, mentre Fenerbahce, Pana e Maccabi sono staccate e non di poco, essendo quotate a 15.00. L’Armani Milano la troviamo a quota 40, mentre per gli amanti del brivido vi segnialiamo Bayern Monaco (sconfitto in settimana proprio da Milano di un solo punto) e Zenit pagati 300 a 1.