La FIP, proseguendo nel percorso intrapreso per supportare il riavvio dell’attività sportiva nel persistere della situazione emergenziale, comunica di aver interessato gli Organi (CONI e FMSI) competenti per avere riconosciuta la possibilità di estendere la certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica anche per i tesserati del minibasket, nella fascia di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.

Ufficio Stampa Fip