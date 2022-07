Un nuovo modo per interagire: arrivano i commenti tramite Disqus

By

Un passo in avanti. Basketinside.com introduce da oggi una nuova possibilità di interagire tra gli utenti. E’ stata infatti attivata la modalità commenti di Disqus: in fondo a ogni articolo sarà quindi possibile commentare le notizie e scambiare pareri tra tutti i nostri lettori. Disqus rappresenta la piattaforma di commenti più importante a livello mondiale nei siti web.

Disqus è in sostanza un social network che vive di vita propria all’interno del sito. I commenti social trasformano gli articoli in narrazioni che si sviluppano nel tempo e aggiungono storie e altri particolari grazie al contributo degli utenti che diventano dei veri e propri creatori di contenuti. L’utilizzo di Disqus è semplice: una volta arrivati alla sezione commenti è possibile partecipare alla discussione registrandosi o creando un nuovo profilo.

La funzione “Rispondi” è forse la più semplice e ci permette di avviare una discussione specifica a partire da un singolo commento. Le risposte sono organizzate in modo che sia è possibile saltare le discussioni che non ci interessano. L’icona a fianco del nome utente, in alto a destra, si riferisce invece al sistema di notifiche presente sulla piattaforma di commenti social. Se riceviamo una notifica la relativa icona diventa rossa avvisandoci se qualcuno ha risposto ad un nostro commento o votato i nostri contributi.

Qualsiasi feedback per migliorare sarà benvenuto: per qualsiasi idea contattateci tramite i nostri direct social o via mail a [email protected]