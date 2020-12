Webinar “Lo sport di domani”, giovedì 3 Dicembre ore 21 ospite Flavio Tranquillo

Università Telematica degli studi IUL è lieta di presentare il webinar “Lo sport di domani”, in programma Giovedì 3 Dicembre alle ore 21.00 nell’ambito del master in Sport Management, organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ospite della serata sarà il giornalista di Sky Sport e telecronista NBA Flavio Tranquillo, autore dell’omonimo testo in edicola da fine Ottobre.

La partecipazione è libera attraverso l’iscrizione al form https://talkabout.iuline.it/ , successivamente al quale sarà inviato il link per accedere al webinar.

