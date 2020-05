“All Star Colosseum”, primo torneo 2K a Roma

The first dance. Il 3 giugno arriva la prima esperienza di pallacanestro a Roma dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria mondiale. Già, perché questo sarà “All Star Colosseum E-League”, il primo evento di NBA2K a Roma, che coinvolgerà tutta la città cestistica. Come fece lo scorso anno “All Star Colosseum”, la prima sfida tra i migliori giocatori di basket della capitale, stavolta, dato che lo sport è fermo, a sfidarsi saranno a colpi di joystick i migliori 16 gamer delle società romane, sempre con lo stesso spirito che ha caratterizzato la manifestazione dello scorso 21 giugno 2019 al campo di Viale Kant.

La formula è semplice e familiare agli appassionati di basket, di NBA e naturalmente di videogiochi. Due conference divise tra Roma Sud e Roma Nord e una sfida finale tra le vincitrici. L’evento è riconosciuto dalla Global 2K, azienda che detiene i diritti esclusivi del gioco. Dal 3 all’11 giugno, quindi, torna il più grande raduno di basket della capitale. “In questo periodo – dice l’organizzatore Francesco Santucci – lo sport è messo a dura prova e deve reagire. All Star Colosseum lo fa con lo stesso spirito che portò lo scorso anno al primo raduno cestistico di tutti i migliori giocatori di Roma. Radunare i migliori 16 gamers per farci tornare a vivere le emozioni della pallacanestro e per tornare a sentirci uniti in nome dell’appartenenza alla nostra città”.

CONFERENCE ROMA NORD: Stella Azzurra, U. S. Tiber Basket, Basket Roma Asd Montesacro Roma, Borgo Don Bosco Basket. Asd Romana Basket, ASD UISP XVIII, La Salle Associazione Polisportiva

CONFERENCE ROMA SUD: APD San Paolo Ostiense, Smit Roma, Alfa Omega, Scuola Basket Carver Roma, GS Dil Esquilino, Apd Vigna Pia, Fonte ROma Basket, Algarve Roma Torrino.

Partner tecnico dell’evento sarà Esports Rivals, realtà capitolina nel supporto per l’organizzazione di eventi per Esports. Tutte le partite dei Play-off saranno trasmesse in diretta Facebook sul canale di All Star Colosseum. Media Partner dell’evento sarà Basketincontro: il portale d’informazione d’eccellenza della pallacanestro romana approfondirà la competizione raccontandola attraverso la voce dei protagonisti. Altri partner sarannoo @Atlhetes USA e Basket Coach. All Star Colosseum E-League è un evento ufficiale riconosciuto con il patrocinio dal Comitato Regionale FIP Lazio.