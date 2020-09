Benvenuti nel fantastico mondo di Tommaso Marino: VLOG Ep.2

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci finalmente con il secondo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Dopo averci raccontato le sue prime ore a Scafati, dal viaggio alla scelta dell’appartamento, dai test fisici e alla spesa per arrivare fino alla cena, in questo episodio Tommy ci racconta una giornata tipica da preparazione ed il modo in cui ha deciso di spendere il primo giorno libero da quando è in Campania.

Tommy ci fa fare un giro su e giù per Positano nel suo primo giorno libero da “campano”, ma ci fa soprattutto iniziare a vivere la vita del cestista professionista, dalla colazione all’alba, alla doppia seduta di allenamento. Ma Marino non è solo un cestista e nel tempo che gli rimane fa altro di molto importante e ci racconta come e quando riesce a dedicarci anima e corpo.

Nel secondo episodio qui di seguito vedrete questo ed altre esclusive del suo mondo che non vi vogliamo svelare.

Qui invece potete trovare la storia di chi è veramente Tommaso Marino e il racconto del suo primo episodio SCAFATIVLOG

Non ci resta che aspettare i prossimi episodi, non mancate