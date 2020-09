Benvenuti nel fantastico mondo di Tommaso Marino: VLOG Ep.3

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci finalmente con il terzo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Dopo averci raccontato Positano nel suo primo giorno libero da “campano”, e fatto vivere la vita del cestista professionista, dalla colazione all’alba, alla doppia seduta di allenamento, Tommy ci porta a vedere la giornata di una partita, anche se amichevole, ma pur sempre una partita, ed in questo caso la prima vera dopo 7 mesi di stop.

Si parte dalla colazione e ci accompagna fino al ritorno in pullman “senza cena”, passando per lo shootaround mattutino all’amichevole contro la Virtus Roma, non dimenticandoci di farci vedere altri scorci delle meraviglie campane ed in questo caso Salerno.

Nel terzo episodio qui di seguito vedrete questo ed altre esclusive del suo mondo che non vi vogliamo svelare.

Se cliccate qui potete vedere il secondo episodio del suo fantastico mondo

Qui invece potete trovare la storia di chi è veramente Tommaso Marino e il racconto del suo primo episodio SCAFATIVLOG

Non ci resta che aspettare i prossimi episodi, non mancate