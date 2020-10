Benvenuti nel fantastico mondo di Tommaso Marino: VLOG Ep.5

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci finalmente con il quinto episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Nell’episodio precedente Tommy ci ha portato a vivere una giornata di un’amichevole e ci ha fatto capire quanto tenga a questo progetto, primo in Italia a livello pro. Non dimentichiamoci poi la riflessione su quanto sia “rischioso” fare questo tipo di video-racconto in questo paese legato forse un po’ troppo ai risultati.

Questa volta Tommaso, a grande richiesta dei suoi follower, ci fa vedere la sua routine quotidiana per un allenamento individuale.

La giornata si chiude con l’ennesimo imprevisto, questa volta metereologico, dateci un’occhiata qui sotto…

Cliccate qui per vedere i primi quattro episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!