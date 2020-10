Benvenuti nel fantastico mondo di Tommaso Marino: VLOG Ep.6

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci finalmente con il sesto episodio dello suo SCAFATI VLOG.

L’ultima volta Tommaso, a grande richiesta dei suoi follower, ci ha fatto vedere la sua routine quotidiana per un allenamento individuale.

Oggi invece ci porta a conoscere più da vicino un suo compagno di squadra, Charles Thomas III, con cui ha già giocato l’anno scorso a Ravenna. Thomas ci racconta cosa vuol dire essere un americano e venire a vivere e giocare in Europa, riportando esperienze al limite dell’incredibile. Storie che sembrano tratte da una serie di Netflix, dietro comunque a tanta passione per il proprio lavoro, ma con la famiglia e gli amici sempre distanti, cosa che non bisogna mai dare per scontato quando si parla di extracomunitari “over-sea”.

Due anni fa avevamo fatto anche noi una chiacchierata con Charles e ci aveva parlato veramente di tutto.

Vi consigliamo quindi di non perdere tempo e gustarvi subito la chiacchierata tra Tommy e Charles

