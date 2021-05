Si è tenuto, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il Consiglio federale FIP presieduto dal dott.

Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:



Ringraziamento Vezzali

Il Presidente Petrucci ha ringraziato il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il Capo

Dipartimento Michele Sciscioli per la sensibilità e il concreto aiuto nella risoluzione di diverse

problematiche federali. Già da questi primi mesi, rispetto alla precedente reggenza, appare netto il

cambio di passo e chiara la profonda conoscenza dello sport e delle difficoltà che questo mondo sta

attraversando durante la pandemia.



Campionati

In apertura di Consiglio, il Presidente Petrucci ha chiarito che gli organici dei diversi Campionati, per

Statuto e regolamenti, sono di competenza della FIP e che per la composizione degli stessi, nella

stagione 2021-2022 verranno rispettate le regole fissate dalla delibera federale del luglio 2020.

Lo studio sulla sostenibilità delle attuali componenti il campionato di LBA, commissionato alla società

Ernst & Young, ha restituito una fotografia della situazione che sarà oggetto di profonde valutazioni da

parte della FIP. Ad ogni modo, le riflessioni dovranno essere promosse in maniera strutturale, insieme

a tutte le Leghe, entro il 30 settembre 2021 al fine di rivisitare eventualmente gli attuali organici a

partire dalla stagione 2022-2023 e creare i presupposti per il raggiungimento, tra gli altri, dei seguenti

obiettivi: consolidamento base economica delle società, regolamentazione interscambio tra i

campionati con una progettualità a lungo termine; incentivazione investimenti sui Settore Giovanili;

obbligatorietà, per le società che intendono avviare un settore femminile, di svolgere tale attività con

la propria denominazione e non attraverso società terze con accordi di natura tecnico sportiva;

introduzione di controlli in materia economico-finanziaria per le società partecipanti al Campionato di

A1 Femminile.



Protocolli sanitari per i playoff di Serie A

Il Consiglio federale ha approvato i protocolli sanitari stilati per le gare di playoff di Serie A stagione

2020-2021.



Salvatore Trainotti Capo Delegazione Azzurro

Il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti sarà il Capo Delegazione al

Torneo Preolimpico maschile che si disputerà a Belgrado dal 29 giugno al 4 luglio.



Agenzia delle Entrate

La Federazione Italiana Pallacanestro ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per

l’effettuazione dei controlli sui club di Serie A.

Bilancio consuntivo 2020

Il Consiglio federale ha approvato il Bilancio consuntivo 2020.

Ufficio Stampa FIP