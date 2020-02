Intervistato da Emiliano Bernardini e Gianluca Cordella per “Il Messaggero” oggi in edicola, il presidente FIP Giovanni Petrucci fa proprie le preoccupazioni del movimento sulle conseguenze economiche ed organizzative del Coranavirus. Petrucci anticipa di aver chiesto, in una lettera al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, la sospensione dei versamenti tributari e fiscali, almeno finché l’emergenza non sia superata, anche per le società di basket.

