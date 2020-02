Darko Peric de “La casa di carta” ospite d’onore all’Old Star Game di Treviso

Darko Peric, nel ruolo di “Helsinki” della serie televisiva “La Casa di Carta” sarà lo Special Guest della 5° edizione dell’Old Star Game, in programma al Palaverde il 22 Febbraio alle ore 20.45 L’attore serbo farà parte del Roster “Awards” e si unirà alle Star del passato durante lo spettacolo della presentazione ed in panchina. “Vivo a Barcellona e quando Audie Norris, mi parlò di questo evento, mi trasmise tanta curiosità. Seguo molto il basket e conosco i protagonisti del basket Italiano. Partecipare ad una festa con tanti Campioni e per beneficenza, mi ha entusiasmato molto.Sarò a Treviso qualche giorno prima e con l’occasione, visiterò la città”

L’appuntamento con la Storia Hai mai pensato di vedere i tuoi Idoli tutti insieme in una partita contro gli storici avversari del passato? Un sogno che diventa realtà con IL RITORNO DEI MITI A Treviso

OLD STAR GAME 2020

Awards Edition Treviso vs Awards Old Star

