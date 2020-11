Eurosport player in offerta per il Black Friday

Solo fino al 30 novembre il pass annuale di Eurosport Player costa la metà: 24,99€ anziché 49,99€ .

. Solo su Eurosport Player il campionato italiano di basket LBA, 3 Slam di tennis e i Grandi Giri del ciclismo in diretta integrale.

Milano, 23 novembre 2020 – In occasione del Black Friday 2020, Eurosport Player propone il pass annuale scontato del 50%: 24,99€ anziché 49,99€, un’offerta speciale disponibile fino al 30 novembre per vedere in diretta e on demand – in qualità HD su ogni device – tutti gli eventi di Eurosport.

Il Black Friday di Eurosport Player è una promozione supportata dalla Lega Basket e di molti club per consentire a tutti i fan della palla a spicchi e ai tifosi delle squadre italiane di non perdersi nemmeno un minuto di campionato di Seria A, trasmesso in diretta integrale. Eurosport è la “casa del basket” che trasmette, solo su Eurosport Player, tutte le partite di Eurolega e i match delle squadre italiane di FIBA Champions League ed Eurocup.

Eurosport trasmette 3 Slam di tennis e solo sul Player in diretta integrale, con tutti i match italiani commentati dell’Australian Open, del Roland Garros e dello US Open grazie al multiscreen. L’offerta di ciclismo è all-inclusive su Eurosport: Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna, la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia e tutti i Monumenti del Nord, la Strade Bianche e le Classiche UCI World Tour, gli Europei e i Mondiali che l’anno prossimo si svolgeranno rispettivamente in Trentino e nelle Fiandre.

Giunta alla sua 55ª edizione, la Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile farà lunga tappa in Italia a dicembre – Val Gardena, Alta Badia e Bormio – con il consueto appuntamento notturno di Madonna di Campiglio (22 gennaio), mentre il calendario femminile passerà da Plan de Corones (26 gennaio) prima degli attesissimi Mondiali di Cortina dell’8/21 febbraio. Poi sarà la volta del biathlon per nuove straordinarie imprese di Dorothea Wierer e di tutta la stagione degli sport invernali: sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, pattinaggio di figura, velocità e short track.

In diretta integrale solo su Eurosport, la 24 Ore di Le Mans è la corsa endurance regina dei motori per un Player che trasmette anche il Mondiale FIA WTCR riservato alle vetture turismo e promosso da Eurosport Events.

Dai campi degli Slam ai palazzetti di basket, dalle strade più famose del ciclismo alle piste del circo bianco europee: una straordinaria offerta di sport planetario che culminerà con i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 di cui Eurosport è broadcaster ufficiale.

Il Black Friday 2020 di Eurosport Player per un anno di sport a 24,99€ è un’offerta speciale disponibile fino alle ore 23:59 del 30/11/2020. Il pass si rinnova automaticamente ogni anno al prezzo standard di quel momento, salvo disdetta prima del rinnovo, applicando un termine minimo di 12 mesi nel primo anno a partire dalla data del pagamento e in ogni anno di rinnovo. L’offerta, IVA inclusa, è riservata ai nuovi abbonati.

