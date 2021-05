Prima la vittoria con il Belgio (56-47), poi la sconfitta con la Gran Bretagna (47-61), ma comunque etalbasket, la

eNazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, guadagna il passaggio ai Quarti dove incontrerà la Germania, nella

Conference Europe del FIBAEsportsOpen III.

etalbasket contro il Belgio, guidata da Artem “FabalousFabalo” Kulyk,che segna 25 punti, impone negli ultimi due quarti

il proprio gioco con una difesa forte ed attenta. Contro la Gran Bretagna invece non riesce a limitare “HazzatheChinner”,

che segna trenta punti (13/17 e 4/6 da tre), e il gioco 5 fuori che permette ai britannici insidiose e produttive entrate a

canestro. Fra gli eAzzurri 16 punti, 9 rimbalzi e 2 assist per Andrea “JustFala_2k “ Falasca dopo i 17 punti segnati al

Belgio.

Sabato 8 maggio nei Quarti dalle 14:30, in una sfida ad eliminazione diretta al meglio delle tre gare, gli eAzzurri

incontrano la Germania che viene da girone B, dove ha vinto solo contro la Spagna (anche se per 20 punti 63-43), ma ha

perso contro la fortissima Francia e il Lussemburgo.

Italia-Germania sarà trasmetta in diretta sulla pagina Facebook di Italbasket (https://www.facebook.com/FIPufficiale)

con il commento dell’ex azzurro Andrea Pecile e del caster Simone Trimarchi. Tutte le gare della giornata sulle pagine

YouTube e Twitch di FIBA.

Questi i tabellini

Italia-Belgio 56-47 (13-12, 29-25, 43-34)

Italia. Kulyk (FabalousFabalo) 25 , Mancini (Lijeez) 11, Speziali (xpipotato) 3, Riovanto (IceOnTommyNeck), Falasca

(JustFala_2k) 17.

Italia-Gran Bretagna 47-51 (13-12, 27-27, 41-47)

Italia. Kulyk (FabalousFabalo) 13, Kamal (KingOfAssists) 10, Speziali (xpipotato) 3 , Pezzoni (TrustInPezzo) 5 , Falasca

(JustFala_2k) 16 .

Le gare del girone C

Italia-Belgio 56-47

Belgio-Gran Bretagna 42-56

Italia-Gran Bretagna 47-61

Le altre gare dei Quarti

10:30 Turchia-Spagna

12:25 Gran Bretagna-Danimarca

16:25 Francia-Slovenia

etalbasket

00 Gabriele Pezzoni (1997, AG/C, TrustInPezzo, Qlash Italy)

02 Artem Kulyk (1998, P, FabalousFabalo, Quintupla Minaccia)

04 Leonardo Mancini (2001, P, Lijeez, Quintupla Minaccia)

06 Tommaso Riovanto (1999, AP, IceOnTommyNeck, Quintupla Minaccia)

11 Filippo Speziali (2002, AP/G, xpipotato, Bayern Ballers Gaming)

13 Andrea Falasca (1999, C/AG, JustFala_2k, Qlash Italy)

77 Ilyass Kamal (2000, G KingOfAssists, Quintupla Minaccia)

Uff stampa FIP