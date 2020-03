La CBA cinese ricomincerà a metà aprile

La CBA cinese è pronta a rialzare il sipario dopo lo stop per il coronavirus.

C’è la data della ripartenza: è il 15 aprile, anche se le squadre potranno tornare a radunarsi dal prossimo 2 aprile (prima tutti dovranno aver fatto la quarantena di due settimane).

Il board ha deciso di imporre un divieto di tre anni agli stranieri che non torneranno in squadra in questa seconda parte di stagione. Tuttavia molti sono già in Cina ed altri arriveranno nei prossimi giorni (il 25 marzo è il termine ultimo per arrivare in tempo per giocare la prima partita).

In Giappone il campionato è già ripartito nel weekend appena trascorso, con le gare giocate a porte chiuse, come accadrà anche in CBA (e negli altri campionati del mondo, se ricominceranno). In Cina ci saranno 4 gare a settimana e verranno giocate tutte tra Qingdao e Dongguan, così da limitare al massimo gli spostamenti.