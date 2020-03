La KBL coreana è pronta a ripartire

Dopo Cina e Giappone, pure la Corea del Sud è pronta a ricominciare con la pallacanestro giocata.

Secondo quanto appreso da ESPN, i giocatori americani e canadesi sono attesi nella nazione asiatica entro la prossima settimana, visto che il ritorno sui campi (a porte chiuse) è previsto per fine marzo.

La Corea del Sud ha avuto tantissimi contagiati (seconda dietro la Cina), ma in relazione a quelli ha avuto pochissimi morti.

La pausa del campionato è durata circa un mese, quindi il basket mondiale – dalla FIP italiana, alla EuroLega, alla FIBA, alla NBA e fino alle Olimpiadi – spera che per tutti valga più o meno lo stesso periodo. In quel caso sarebbe possibile portare a termine i campionati, giocare i tornei PreOlimpici (in altro caso Italia esclusa?) e quindi pure le Olimpiadi, oltre ovviamente a terminare la stagione e i Playoffs NBA.