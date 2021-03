NCAA. Tutti i risultati dei Tornei di Conference

Tutti i risultati dei tornei di conference della NCAA. Aperitivo al Torneo NCAA che inizierà ufficialmente domenica 14 marzo con la Selection Sunday. Queste le date:

18 marzo. First Four Mackey Arena (West Lafayette), Simon Skjodt Assembly Hall (Bloomington).

19/20 marzo. First round:Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum, Lucas Oil Stadium (Indianapolis); Mackey Arena (West Lafayette); Simon Skjodt Assembly Hall (Bloomington)

21/22 marzo. Second round Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum, Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

27/28 marzo. Sweet 16 Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse (Indianapolis)

29/30 marzo. Elite Eight Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

3-5 aprile. Final Four: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

Risultati tornei di conference.

OHIO VALLEY (Evansville, Indiana)

Quarter finals

Belmont-Siue 78-61

Jacksonville State-Murray State 68-65

Eastern Kentucky-Austin Peay 70-67

Morehead State-Southern Missouri 61-54

Semifinals

Belmont-Jacksonville State 72-63

Eastern Kentucky-Morehead State 64-67

Championship

Belmont-Morehead State 71-86



Morehead State Eagles si qualifica automaticamente al torneo NCAA con un record stagionale di 23-7. Il miglior realizzatore è Johni Broome (13.4 ppg). Ottavo titolo di conference della storia, il primo dal 2011.

BIG SOUTH

First Round

High Point-USC Upstate 65-60

Hampton-Presbyteran 67-65

Quarter Finals

Highpoint-Winthrop 54-83

UNC Asheville-Longwood 61-77

Radford-Hampton 67-65

Campbell-Gardner Webb 63-57

Semifinals

Winthrop-Longwood 82-61

Radford-Campbell 60-78

Championship

Winthrop-Campbell 80-53



Winthrop Eagles con un record di 23-1 vince il suo 11°titolo di conference, il primo dal 2017. Miglior realizzatore Chandler Vaudrin (12.3 ppg).

ATLANTIC SUN

Quarter Finals

Liberty-Kennesaw State 69-59

North Florida-North Alabama 60-68

Lipscomb-FGCU 60-72

Bellarmine-Stetson 70-73

Semifinals

Liberty-Stetson 77-64

North Alabama-FGCU 96-81

Championship

Liberty-North Alabama 79-75



Liberty Flames vincitori del loro 5°titolo di conference. Record stagionale 22-5. Miglior realizzatore Darius McGee (15 ppg).

MISSOURI VALLEY

First Round

Bradley-Southern Illinois 63-73

N.Iowa-Illinois State 65-60

Quarter Finals

Loyola-Southern Illinois 73-49

Indiana State-Evansville 53-43

Drake-N.Iowa non disputata

Missouri State-Valparaiso 66-55

Semifinals

Indiana State-Loyola 49-65

Missouri State-Drake 69-71

Championship

Drake-Loyola Chicago 65-75



Loyola Chicago Ramblers campioni della Missouri Valley per la prima volta dal 2008, in totale è il settimo titolo di conference. Record stagionale di 24-4. Miglior realizzatore Cameron Krutwig (14.8 ppg).

SUN BELT

First Round

Arkansas State-Georgia Southern 62-58

South Alabama-ULM 80-72

Utarlington-Troy 86-91

App State-Little Rock 67-60

Quarter Finals

Georgia State-Arkansas State 68-71

Louisiana-South Alabama 79-68

Troy-Coastal Carolina 68-86

App State-Texas State 76-73 ot

Championship

Appalachian State-Georgia State 80-73

I Mountaineers vincono la Sun Belt e tornano al Torneo NCAA per la prima volta dal 2000.

SOUTHERN

First Round

The Citadel-Western Carolina 100-86

Mercer-Samford 87-59

Quarter Finals

The Citadel-UNCG 72-80

Chattanooga-ETSU 53-63

Mercer-Wofford 62-61

Furman-VMI 90-91 OT

Semifinals

ETSU-UNCG 65-77

Mercer-VMI 73-59

Championship

Mercer-UNCG 61-69

UNC Greesboro Spartans campioni della Southern Conference per la 4a volta nella sua storia, la prima dal 2018. Record stagionale di 21-8, il miglior realizzatore è Isaiah Miller.

CAA COLONIAL

First Round

Elon-Towson 69-48

Wlliam & Mary-UNCW 73-60

Quarter Finals

Hofstra-Delaware 83-75

James Madison-Elon 71-72

Northeastern-William & Mary 63-47

Charleston-Drexel 75-80

Semifinals

Elon-Hofstra 76-58

Northeastern-Drexel 67-74

Championship

Elon-Drexel 56-63



Drexel Dragons campioni della CAA Colonial per la 5a volta nella sua storia, la prima dal 1996. Record stagionale di 12-7. Miglior realizzatore Camren Wynter (17.3).

HORIZON LEAGUE

First Round

Detroit Mercy-RMU 83-73

Youngstown State-UIC 74-58

Green Bay-Purdue Fort Wayne 89-84 2ot

Milwaukee-IUPUI 84-72

Quarter Finals

Cleveland State-Purdue Fort Wayne 108-104 3ot

Northern Kentucky-Detroit Mercy 70-69

Oakland-Youngstown State 87-83 ot

Wright State-Milwaukee 92-94 ot

Semifinals

Milwaukee-Cleveland State 65-71

Northern Kentucky-Oakland 58-69

Championship

Oakland-Cleveland State 69-80



Con un record di 19-7 i Vikings vincono la Horizon League per la 3a volta nella storia, la prima dal 2009. Miglior realizzatore Torrey Patton (14.6 ppg).

NORTHEAST

Semifinals

Wagner-Mount St.Mary’s 60-66

Bryant-Sacred Heart 85-55

Championship

Mount St.Mary’s-Bryant 73-68



Mount St.Mary’s Mountaineers, con un record di 12-10, vincono il 6°titolo di Conference della storia dell’ateneo. Il primo dal 2017. Miglior realizzatore Damian Chong Qui (14.9 ppg).

SUMMIT

Quarter Finals

South Dakota-Omaha 84-71

Oral Roberts-North Dakota 76-65

South Dakota Coyote-West.Illinois 86-69

North Dakota State-UM Kansas City 69-65

Semifinals

Oral Roberts-South Dakota State 90-88

North Dakota State-South Dakota 79-75

Championship

Oral Roberts-North Dakota State 75-72



I Golden Eagles (record 16-10) vincono il loro 6°torneo di Conference della loro storia, il primo dal 2008. Top scorer Max Abmas (24.3 ppg).

WEST COAST

First Round

San Diego-San Francisco 51-67

Santa Clara-Portland 95-86

Second Round

San Francisco-LMU 66-70

Pacific-Santa Clara 76-81

Quarter Finals

Saint Mary’s-LMU 52-47

Pepperdine-Santa Clara 78-70

Semifinals

Saint Mary’s-Gonzaga 55-78

Pepperdine-BYU 77-82

Finals Championship

Gonzaga-BYU 88-78

Gonzaga chiude con il record di 26-0 la sua stagione regolare vincendo per la 23a volta (22 di fila) il titolo della WCC. Corey Kispert è il miglior realizzatore dei Bulldogs (19,3 ppg)

AMERICAN EAST

First Round

Umass Lowell-Stony Brook 64-62

Hartford-Binghamton 77-60

UA Albany-NJIT 76-66

Quarter Finals

Umass Lowell-New Hampshire 72-64

Hartford-UA Albany 83-77

Semifinals

Hartford-Vermont 71-65

UMBC-Umass Lowell 77-79

Title Game

Umass Lowell-Hartford (13.03.2021)

MEAC

Opening Round

Morgan State-Delaware St. 75-82

Quarter Finals

Morgan State-Florida A&M 77-75

North Carolina Central-Norfolk State 58-87

Semifinals

Morgan State-Coppin State (12.03.2021)

Norfolk State-North Carolina Central cancellata

Championship Game

Norfolk State- vinc. Morgan State-Coppin State (13.03.2021)

MAAC

First Round

Rider-Canisius 78-76

Iona-Quinnipac 72-48

Manhattan-Fairfield 58-59

Quarter Finals

Iona-Siena 55-52

Fairfield-Mounmouth 79-70

Rider-Saint Peters 60-75

Niagara-Marist 67-62

Semifinals (12.03.2021)

Iona-Niagara

Fairfield-Saint Peters

Championship Game (13.03.2021)

BIG 12

First Round

Kansas State-TCU 71-50

Iowa State-Oklahoma 73-79

Quarter Finals

Oklahoma State- West Virginia 72-69

Kansas State-Baylor 68-74

Oklahoma-Kansas 62-69

Texas Tech-Texas 66-67

Semifinals (12.03.2021)

Oklahoma State-Baylor

Texas-Kansas

Championship Game (13.03.2021)

MOUNTAIN WEST

First Round

St.Josè-Wyoming 80-111

Air Force-UNLV 52-80

New Mexico-Fresno St. 77-85

Quarter Finals

San Diego State-Wyoming 69-66

Nevada-Boise State 89-82

Utah State-UNLV 74-53

Colorado State-Fresno State 72-62

Semifinals (12.03.2021)

Nevada-San Diego State

Colorado State-Utah State

Championship (13.03.2021)

SWAC

Quarter finals

Arkansas Pinebluff-Jackson State 62-74

Alcorn State-Texas Southern 55-78

Mississippi Valley-Prairie View A&M 64-91

Southern-Grambling 67-72

Semifinals (12.03.2021)

Grambling-Prairie View A&M

Texas Southern-Jackson State

Championship Game (13.03.2021)

BIG EAST

First Round

Marquette-Georgetown 49-68

Butler-Xavier 70-69 OT

De Paul-Providence 70-62

Quarter Finals

Georgetown-Villanova 72-71

Seton Hall-St.John’s 77-69

Butler-Creighton 56-87

De Paul-UCONN 60-64

Semifinals (12.03.2021)

Georgetown-Seton Hall

UCONN-Creighton

Championship (13.03.2021)

MAC

Quarter finals

Ball State-Toledo 89-91 OT

Ohio-Kentstate 85-63

Miami Ohio-Buffalo 63-74

Bowling Green-Akron 67-74

Semifinals (12.03.2021)

Ohio-Toledo

Akron-Buffalo

Championship (13.03.2021)

BIG SKY

First Round

Sacramento State-Northern Colorado 83-90

Northern Arizona-Portland State 77-66

Idaho-Montana 64-69

Quarter finals

Northern Colorado-Southern Utah 83-91

Montana State-Idaho State 71-63

Northern Arizona-Eastern Washington 60-66

Montana-Weber State 80-75

Semifinals (12.03.2021)

Montana State-Southern Utah

Montana-Eastern Washington

Championship (13.03.2021)

ACC

First Round

Miami-Pittsburgh 79-73

Boston College-Duke 51-86

Wake Forest-Notre Dame 77-80

Quarter finals

Syracuse-Virginia 69-72

Miami-Georgia Tech 66-70

Duke- Florida State non disputata

North Carolina-Virginia Tech 81-73

Semifinals (12.03.2021)

Georgia Tech-Virginia

North Carolina-Florida State

Championship (13.03.2021)

C-USA

First Round

Southern Miss-Rice 52-61

Florida International-Middle Tennesse non disputata

Second Round

Charlotte-UTSA 62-72

Rice-Marshall 72-68

UTEP-Florida Atlantic 70-76

Middle Tennesse-North Texas 56-76

Quarter Finals

UTSA-Western Kentucky 67-80

Rice-UAB 60-73

Florida A.-Louisian Tech 69-75

North Texas-Old Dominion 61-55

Semifinals (12.03.2021)

UAB-Western Kentucky

North Texas-Lousiana Tech

Championship (14.03.2021)

SOUTHLAND

First Round

McNeese-SE Lousiana 68-71

Houston Baptist-Incarnate Word 80-68

Second Round

SE Louisiana-New Orleans 63-80

Houston Baptist-Lamar 52-62

New Orleans-Northwestern State 79-82

Lamar-Sam Houston State 70-69

Semifinals (12.03.2021)

Northwestern State-Nicholls

Lamar-Abilene Christian

Championship (14.03.2021)

WAC

Quarter Finals

Seattle U.-California Baptist 83-66

UT Rio Grande V.-New Mexico State 61-77

Semifinals (12.03.2021)

Seattle U.-Gran Canyon

New Mexico State-Utah Valley

Championship

PAC 12

First Round

Washington-Arizona State 59-64

Washington-Utah 95-98

California-Stanford 76-58

Quarter finals

Arizona State-Oregon 73-91

Oregon State-UCLA 83-79 OT

Utah-USC 85-91 2OT

California-Colorado 58-61

Semifinals (12.03.2021)

Oregon State-Oregon

Colorado-USC

Championship (13.03.2021)

BIG WEST

First Round

Long Beach State-CSU Northridge 85-63

CAL Poly-CSU Fullerton 87-82

Quarter Finals

Long Beach State-UC Santa Barbara 87-75

CSU Bakersfield-UC Davis 56-58

CAL Poly-UC Irvine 51-58

Hawai’i-UC Riverside 52-62

Semifinals (12.03.2021)

UC Davis-UC Santa Barbara

UC Riverside-UC Irvine

Championship (13.03.2021)

PATRIOT

First Round

Holy Cross-Loyola Maryland non disputata

Boston University-Lehigh 69-58

Quarter finals

Navy-Loyola Maryland 68-76

Army West Point-American 89-66

Lafayette-Bucknell 84-92

Colgate-Boston University 77-69

Semifinals

Loyola Maryland-Army 67-63

Bucknell-Colgate 75-105

Championship (14.03.2021)

Loyola Maryland-Colgate

ATLANTIC 10

First Round

Saint Joseph’s-La Salle 72-66

Fordham-George Washington 49-53

Second Round

Richmond-Duquesne 62-67

Umass-St.Joseph’s 100-66

Dayton-Rhode Island 84-72

George Mason-George Washington 73-59

Quarter Finals

Duquesne-St.Bonaventure 59-75

UMASS-Saint Louis 72-86

Dayton-VCU 68-73

George Mason-Davidson 67-99

Semifinals

St.Bonaventure-Saint Louis 71-53

Davidson-VCU 52-64

Championship (14.03.2021)

St.Bonaventure-VCU

SEC

First Round

Texas A&M-Vanderbilt 68-79

Second Round

Mississippi State-Kentucky 74-73

Vanderbilt-Florida 63-69

Georgia-Missouri 70-73

South Carolina-Ole Miss 59-76

Quarter Finals (12.03.2021)

Mississippi State-Alabama

Florida-Tennesse

Missouri-Arkansas

Ole Miss-LSU

Semifinals (13.03.2021)

Championship (14.03.2021)

AMERICAN ATHLETIC

First Round

Temple-South Florida 71-73

Tulane-Tulsa 77-70

East Carolina-UCF 62-72

Quarter finals (12.03.2021)

South Florida-Wichita State

Cincinnati-SMU

Tulane-Houston

UCF-Memphis

Semifinals (13.03.2021)

FINAL (14.03.2021)

BIG TEN

First Round

Minnesota-North Western 51-46

Nebraska-Penn State 66-72

Second Round

Michigan State-Maryland 57-68

Minnesota-Ohio State 75-79

Indiana-Rutgers 50-61

Penn State-Wisconsin 74-75

Quarter finals (12.03.2021)

Maryland-Michigan

Ohio State-Purdue

Rutgers-Illinois

Wisconsin-Iowa

Semifinals (13.03.2021)

Championship (14.03.2021)