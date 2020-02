Old Star Game, all’asta le maglie dei campioni

Al via da oggi sulla piattaforma Charity Stars l’asta benefica delle divise da gioco utilizzate per la quinta edizione dell’Old Star Game 2020 Awards Edition, che si è disputato sabato 22 febbraio a Treviso.

Le divise originali dei Miti, con il richiamo alla maglia del primo Scudetto Benetton mista ai colori del presente per la selezione di Treviso ed una accattivante color oro per gli Awards, sono state messe in vendita sulla piattaforma Charity Stars al miglior offerente fino al 4 marzo, per contribuire alla raccolta fondi che rappresenta lo scopo primario dell’evento organizzato dall’agenzia We for You Events&Communication di Ale Nava, in collaborazione il Treviso Basket ed il patrocinio del Comune di Treviso, FIP e Lega Basket.

Sarà la seconda parte della gara di solidarietà iniziata grazie alle circa 3000 presenze all’evento del PalaVerde nonostante un calo di affluenza di sostenitori rispetto alle prevendite causato dall’emergenza coronavirus, con l’obiettivo di aggiungere fondi da devolvere in favore dell’Officina Creativa – Made in Carcere, sostenuta da Santo Versace.

Per tutti i tifosi appassionati e collezionisti, sarà possibile acquistare a partire da oggi il materiale tecnico dell’evento per conservare un ricordo celebrativo dell’iniziativa che ha coinvolto 3000 persone nella bellissima cornice dell’impianto di Villorba nel quale sono tornati tantissimi grandi protagonisti dei trionfi più belli del basket a Treviso.

Il link per l’asta benefica è disponibile all’indirizzo :

www.charitystars.com/OldStarGame

Uff stampa Old Star Game