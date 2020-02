Old Star Game, ci sarà anche Andrea Bargnani

Andrea Bargnani tornerà a Treviso sabato 22 Febbraio al Palaverde per la quinta edizione dell’Old Star Game “Awards Edition”. L’ex stella della Benetton Treviso, che dal 2003 al 2006 giocò 109 gare in maglia biancoverde vincendo lo Scudetto 2005/06 e le Coppe Italia 2004/05 e 2005/06 e venendo eletto come miglior Under 22 della serie A nel 2005/06 prima di spiccare il volo verso la NBA come prima scelta assoluta del draft 2006 da parte dei Toronto Raptors, sarà presente per reincontrare i compagni di un tempo e vivere una serata all’insegna dei ricordi piacevoli e della solidarietà. Bargnani sarà il quinto giocatore ex NBA, oltre ad Audie Norris, David Rivers, Bostjan Nachbar e Tyus Edney, a partecipare alla quinta edizione Awards dell’evento organizzato da We for You Events&Communication di Ale Nava in collaborazione con il Treviso Basket ed il patrocinio di Fip e Legabasket a sostegno dell’Officina Creativa – Made in Carcere, sostenuta da Santo Versace.

Il Ritorno dei Miti al Palaverde, consentirà di superare i 20mila spettatori in cinque edizioni sommando le presenze di pubblico nelle quattro tappe precedenti e di superare i 50mila euro di raccolta benefica.

La prevendita dei biglietti è disponibile on line sul circuito VivaTicket ed in tutti i punti vendita in Italia o nei negozi Wind di C.so del popolo, Emisfero Silea, San vito, Oderzo e Conegliano per i settori “non numerati” .

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche sabato 22 al PalaVerde ai botteghini.

Ufficio Stampa Old Star Game