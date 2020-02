Old Star game, la vittoria va alle vecchie glorie trevigiane

I nomi fanno venire i brividi, da una parte Edney, Pittis, Bulleri e tante altre vecchie glorie del basket trevigiano, dall’altra Galanda, Abbio, Fajardo e molti altri. E’ l’Old Star Game, quest’anno alla quinta edizione sul palcoscenico del Palaverde. La vera festa è stata il pre partita con i grandi campioni a firmare autografi e scattare selfie, con il pubblico tutto riverso in campo ad omaggiare i propri beniamini. In campo regna un clima gioioso, dove il vero mattatore è Matteo Soragna protagonista di alcuni divertenti siparietti con Carera, arbitri e pubblico. Per quanto riguarda il tabellino, invece, le punte di diamante del primo tempo sono rispettivamente Fumagalli ed Edney con gli Awards a portarsi avanti per poi farsi rimontare e pareggiare a quota 34 dalla tripla di Mordente. In apertura di secondo tempo Treviso tenta un allungo a suon di triple di Nachbar, ma gli Awards riescono a rientrare con Fumagalli e Galanda, pur restando sotto nel punteggio. Nell’ultimo quarto Treviso allunga e c’è spazio anche per i canestri dei bimbi come il figlio di Mordente. Vince Treviso 71-63 e alla sirena sono baci e abbracci con i tremila del pubblico ad applaudire.