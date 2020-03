Perth Wildcats campioni NBL, Bryce Cotton MVP della finale

Il campionato oceanico NBL ha decretato i campioni, in seguito alla sospensione del campionato dopo tre gare di finale.

In vantaggio c’erano i Perth Wildcats e loro sono stati dichiarati campioni, per la seconda volta consecutiva, con l’ex bresciano Bryce Cotton che si porta a casa il titolo di MVP delle Finals: per lui 30 punti, 6 rimbalzi e 4.7 assist di media nelle tre gare giocate a porte chiuse contro i Sydney Kings di Bogut (che non è stato molto contento della decisione).

Per la squadra di Perth è il decimo titolo NBL.