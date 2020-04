Riaffiliazioni FIP, termine fissato entro il 31 luglio

La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, per l’anno sportivo 2020/2021, tutte le Società che intendono esercitare il diritto ai rinnovi di autorità devono affiliarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Si comunica inoltre che, d’intesa con la Lega Basket di Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket Femminile, è stato stabilito che la scadenza per l’iscrizione al Campionato Professionistico di Serie A maschile ed ai Campionati Nazionali non professionistici maschili e femminili deve essere formalizzata entro e non oltre il 31 luglio 2020.