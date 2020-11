Supercoppa LNP, date ed orari delle sfide di A2 e B

Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con l’organizzatore Benedetto XIV Cento, rende noto il

calendario e gli orari di gioco della Final Eight di Supercoppa Centenario 2020 LNP Old Wild West.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

SERIE B, QUARTI DI FINALE – PalaReno, Sant’Agostino (Fe)

12.00 – Vaporart Bernareggio – vincente S. Bernardo Alba/Bakery Piacenza (A)

15.00 – Tramarossa Vicenza – Andrea Costa Imola (B)

18.00 – Real Sebastiani Rieti – vincente Ristopro Fabriano/Blukart Etrusca San Miniato (C)

21.00 – Moncada Energy Group Agrigento – Frata Nardò (D)

SERIE A2, QUARTI DI FINALE – PalaBenedetto, Cento (Fe)

12.00 – Reale Mutua Torino – Urania Milano (1)

15.00 – APU Old Wild West Udine – Unieuro Forlì (2)

18.00 – NPC Rieti – Givova Scafati (3)

21.00 – Top Secret Ferrara – Tramec Cento (4)

SABATO 14 NOVEMBRE

PalaBenedetto, Cento (Fe)

12.30 – Prima semifinale Serie B (A-B)

15.15 – Seconda semifinale Serie B (C-D)

18.00 – Prima semifinale Serie A2 (1-2)

20.45 – Seconda semifinale Serie A2 (3-4)

DOMENICA 15 NOVEMBRE

PalaBenedetto, Cento (Fe)

15.15 – Finale Serie B

18.15 – Finale Serie A2

Uff stampa LNP