Tommaso Marino, SLUMS DUNK e la Supercoppa – VLOG EP. 8

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il ottavo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

L’ultima volta Tommaso, si è aperto con uno “spiegone” da parte di Marino sulla situazione del basket ai tempi del #coronavirus, fatto di tanto sacrificio e poche certezze, chiudendo la giornata in giro per i quartieri di Napoli.

Continua la preoccupazione e i tanti dubbi, comuni a tutti gli sportivi, sul futuro di questo campionato, laddove per un professionista è un lavoro vero e proprio e quindi l’incertezza e a volte lo sconforto sono condivisibili.

Tommaso poi approfitta del suo “tempo libero” per dedicarsi alla fondazione SLUMS DUNK che, gestita insieme a Bruno Cerella, ha la missione di regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno. In questo periodo, come ogni anno, è partita una lotteria natalizia dove l’intero ricavato andrà a finanziare il progetto. (dateci un occhiata valà)

Poi Marino ci accompagna alla partita di Supercoppa contro San Severo, “infrangendo” più di qualche volta la legge…

Cliccate qui per vedere i primi sette episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!