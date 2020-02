Tyus Edney tornerà al PalaVerde per l’Old Star Game

Tyus Edney tornerà a Treviso sul parquet del PalaVerde, in occasione dell’Old Star Game 2020 – Awards Edition. L’ex superstar della Benetton (162 presenze e 2555 punti tra il 99/2000 e dal 2001 al 2004) ha aderito con entusiasmo all’invito dell’organizzazione, e sarà tra i protagonisti dell’evento organizzato da We for You Events&Communication di Ale Nava in collaborazione con il Treviso Basket ed il patrocinio di Fip e Legabasket. Il richiamo dei i suoi ex compagni e la volontà di contribuire allo scopo benefico della raccolta fondi per l’iniziativa Made in Carcere, sostenuta da Santo Versace, hanno indotto l’atleta del 1973 a dare la disponibilità per tornare al PalaVerde oltre 13 anni dopo l’ultima partita giocata da ex il 7 gennaio 2007 e quasi 16 dopo l’ultima gara disputata con i colori di Treviso il 29 maggio 2004.

“Sono entusiasta di tornare per rivedere i vecchi compagni e i tifosi dando il mio contributo per lo scopo benefico dell’iniziativa” le prime parole del 47enne ex giocatore che è tra i beniamini più amati di sempre del pubblico di Treviso: in 4 stagioni in biancoverde Edney ha vinto gli Scudetti nel 2001/02 e 2002/03, più 3 Coppe Italia (2002, 2003 e 2004) e due SuperCoppe (2001 e 2002) portando due volte la Benetton alle Final Four di EuroLeague (semifinalista nel 2001/02 e finalista sconfitta dal Barcellona nel 2002/03). Con Audie Norris, Bostjan Nachbar e David Rivers, Edney sarà il quarto giocatore ex NBA (dal 1995 al 1998 militò nelle file dei Sacramento Kings totalizzando 1.345 punti in 150 partite) a partecipare all’edizione Awards dell’Old Star Game 2020.

La prevendita dei biglietti è disponibile on line sul circuito VivaTicket ed in tutti i punti vendita in Italia o nei negozi Wind di C.so del popolo, San vito, Oderzo e Conegliano per i settori “non numerati”. Sarà possibile acquistare i tagliandi, anche sabato 22 al Palaverde.