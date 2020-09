UFFICIALE – Giulio Griccioli vola in Cina, sarà assistente di Simone Pianigiani

Si interrompe dopo alcune settimane l’avventura di Giulio Griccioli come responsabile dell’area tecnica della prima squadra della Virtus. Griccioli ha infatti ricevuto un’importante offerta dalla Cina: sarà l’assistente di Simone Pianigiani ai Beijing Ducks, squadra di Pechino militante nella CBA, la massima serie cinese, e senza dubbio tra le prima squadre a livello mondiale, esclusa l’NBA, per volume della società.

Un’occasione veramente irrinunciabile arrivata all’improvviso, che Griccioli ha accettato.

Dispiace alla Virtus perdere una professionalità importante come quella di Giulio Griccioli, il cui palmarès non ha certo bisogno di presentazioni, e che già dai primi allenamenti aveva dimostrato feeling con società e giocatori, con la certezza però che rimarrà un punto di riferimento importante per la società rossoblu anche se non più direttamente coinvolto nell’attività nel senso stretto del termine.

Il presidente Bruttini e il consiglio augurano un grande in bocca al lupo a Giulio per la nuova avventura in Cina, certi che saprà dare il meglio alla società pechinese in termini di professionalità e competenza.

«Ringrazio Fabio Bruttini per la disponibilità dimostrata nei miei confronti, il consiglio e Gabriele Voltolini per aver compreso la mia scelta – dice Griccioli – A malincuore lascio i ragazzi che stavo imparando a conoscere ed apprezzare. Spero di aver comunque trasmesso loro qualcosa. Andrea e Filippo faranno un ottimo lavoro. Rimarrò comunque in contatto con loro e a disposizione della società, fuso orario permettendo. Forza Virtus».

Uff stampa Virtus Siena S.S. Dil a r.l.