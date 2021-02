Analisi e pronostici di Misterwin sul recupero di Eurolega Zenit – Olimpia Milano

Quest’oggi nella Sibur Arena di San Pietroburgo si sfideranno, per il recupero della quinta giornata dell’Eurolega , 2 tra le migliori contendenti per la final four di Eurolega. Le 2 squadre si sono già sfidate a fine gennaio al Forum di Assago, dove l’Olimpia ha vinto la partita 82-76 grazie all’eccellente fase difensiva nel secondo tempo. Milano arriva a questo big match con due assenti, Jeff Brooks e Zach Leday e con uno score di 7 vittorie negli ultimi 8 match europei. Lo Zenit invece non ha nessun indisponibile a questo match, in casa ha vinto le ultime 4 gare di Eurolega e arriva a questo match carico a mille, dopo aver battuto, di 1 punto di scarto, lo Stella Rossa nella trasferta di venerdi’ scorso.

Per questa partita mi aspetto un match molto equilibrato come all’andata, vincerà secondo me chi difenderà meglio. Milano ha migliorato la difesa nelle ultime giornate e secondo me in questa garà vincerà o perderà di massimo 4 punti di scarto. Quindi consiglio la giocata +4.5 handicap Milano. Dal punto di vista realizzativo però mi aspetto un match tra i 145 e i 155 punti, consiglio over 76.5 punti di Milano, visto che nelle ultime gare sta realizzando molti punti, nonostante il play Malcolm Delaney sia un po’ sottotono. Ma sta salendo in cattedra il veterano biancorosso Gigi Datome, inoltre molti dei canestri milanesi provengono dagli assists del magico play dalle mani fatate Sergio Rodriguez, che sta viaggiando a medie pazzesche nelle ultime partite tra Eurolega e Final Eight di Coppa Italia.

Dal punto di vista delle prestazioni, in questa gara mi aspetto che Ponitka l’ala dello zenit realizzi più di 7 punti, Milano tende a subire molti punti dalle ali, assente anche Leday per questa gara che è un gran difensore. Dal punto di vista degli assist, credo che Pangos in questa partita offrirà almeno 6 assistenze ai compagni per segnare canestri. Riguardo Milano mi aspetto almeno 11 punti Delaney e 6 assist da parte di Rodriguez. Lo Zenit subisce molti punti dai play/guardia avversari .

Per questa gara quindi consiglio queste quattro prestazioni in multipla: