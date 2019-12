Basket e diritto #8: Esame per agenti sportivi a Roma, Milano e Bari il corso di preparazione autorizzato dal CONI

Milano, Roma e Bari saranno le sedi del prossimo Corso di Formazione per Agenti Sportivi organizzato dalla società Olympialex ed accreditato da CONI. Tale corso infatti permetterà, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, di iscriversi all’esame abilitativo alla professione di Agente sportivo, in alternativa allo svolgimento di uno specifico tirocinio.

Approfondimento di tutti gli argomenti di diritto sportivo, diritto privato e diritto amministrativo oggetto dell’esame di Agenti Sportivi, il corso Olympialex consente agli iscritti di apprendere gli istituti normativi (sostanziali e processuali) fondamentali allo svolgimento della professione. Verranno svolte durante il corso anche numerose simulazioni d’esame, necessarie ai partecipanti per preparare la prova abilitativa, nonché utili per monitorare costantemente il proprio grado di preparazione (anche in vista del successivo esame orale). Le docenze saranno affidate a professionisti di grande livello ed esperienza come Fabio Iudica, Guido Gavilloch, Francesco Casarola, Lucia Bianco e Manuela Magistro, i quali seguiranno i futuri Agenti Sportivo per tutta la durata del corso (circa 80 ore distribuite in circa tre mesi con partenza il 18 gennaio).

Costo: 950 euro + IVA

Per ulteriori info: agentesportivo.milano@olympialex.com; agentesportivo.roma@olympialex.com; agentesportivo.bari@olympialex.com