BAT Linee guida Covid-19: breve analisi e criticità di P. Diacci e F. Casarola

Il Tribunale Arbitrale riconosce:

– che le conseguenze del Covid-19 non possono essere sopportate da una soltanto delle parti, salvo diverse disposizioni contrattuali;

– la possibilità di rinegoziare i contratti: preso atto delle invitabili conseguenze che tale emergenza comporta, si sottolinea che gli accordi amichevoli costituiscono lo strumento preferibile di risoluzione delle dispute sorte in conseguenza della crisi da Covid-19 e si richiama le parti ad un dovere di rinegoziare, secondo buona fede, i termini dei loro contratti. Il principio della prevalenza delle intese negoziali è chiaro – tali contratti rinegoziati saranno ritenuti vincolanti al di là del contenuto delle Linee guida medesime e qualora i giocatori dovessero in qualche modo insistere nella pretesa di ottenere il totale delle prestazioni originariamente pattuite per un contratto la cui esecuzione è riconosciuta come parzialmente impossibile e si rifiutassero di addivenire ad un accordo conciliativo con la società di appartenenza, il BAT considererà tale circostanza nell’ambito dei suoi futuri giudizi;

– il principio di stabilità contrattuale “pacta sunt servanda”: al fine di favorire la composizione amichevole delle controversie. Nessuna delle due parti dovrebbe sentirsi legittimata a considerare risolto il contratto in conseguenza della pandemia. Se da un lato, dunque, i giocatori non potranno ragionevolmente esigere la totalità delle prestazioni loro dovute, dall’altro le società non potranno ritenersi liberate dai contratti per il solo fatto della pandemia;

– la possibilità di differimento pagamenti in capo al Club: la possibilità di differire il pagamento di un ammontare fino alla metà della retribuzione maturata dal tesserato anche prima dell’insorgere della pandemia, all’unica condizione che possa provare si tratti di una misura necessaria per prevenire l’insorgere di uno stato di insolvenza del Club medesimo;

– la necessità di adattamento delle singole obbligazioni contrattuali: La sezione VI regola in maniera più analitica la sorte delle singole obbligazioni contrattuali nell’ipotesi in cui i contratti non vengano risolti – tra le altre cose, si sottolinea che le retribuzioni potranno essere rinegoziate, con una parametro di una riduzione del 50% per ogni € eccedente i 2.500 mensili, e di una riduzione fino al 20% in caso di retribuzioni inferiori a 2.500 euro, facendo comunque salvo il diritto di una più ampia rinegoziazione sulla base delle circostanze del caso concreto nei limiti della ragionevolezza;

– l’obbligazione a carico dei giocatori di mantenersi in forma ed in salute nel corso del periodo di sospensione e di mantenersi a disposizione dei Club per le possibili attività del team.

A fronte di tali indicazioni del BAT, che vogliono essere un faro guida per società ed atleti, diversi sono gli interrogativi su cui riflettere:

A quali contratti sono applicabili tali linee guida, fermo restante il loro valore non vincolante?

È indiscussa applicabilità delle linee guida ai contratti in essere validi ed efficaci per la stagione 2019/2020, ma ci si chiede se sia possibile l’applicazione delle stesse per contratti già in essere, ma validi ed efficaci anche per la/le successiva/e stagione/i. Nel documento si precisa che tali linee guida hanno natura temporanea, con lo scopo di affrontare le conseguenze derivanti da sospensione o conclusione del campionato a causa della pandemia. In aggiunta, al punto I. “Definition” si indica che il “c.d. Lockdown Period” utilizzato in diverse sezioni del documento si riferisce al periodo che decorre dalla data di sospensione/conclusione del campionato alla data in cui il campionato riprende o avrebbe dovuto concludersi, ma l’applicabilità di alcune disposizioni a contratti già in essere e validi ed efficaci per le successive stagioni sportive potrebbero dare adito a diverse interpretazioni.

I nuovi contratti sono davvero in grado di prevedere le conseguenze di una simile emergenza?

Nella sezione III “New contracts entered into after the beninning of the Lockdown Period” si precisa che le linee guida non si applicano ai contratti conclusi dopo l’inizio del c.d. “Lockdown Period” in quanto si presume che tali contratti siano in grado di considerare gli effetti del COVID -19. La possibilità dunque di rinegoziare in un secondo momento tali contratti od applicare agli stessi tali principi è preclusa alle parti. Ma come è possibile considerare gli effetti futuri di una simile emergenza? In tale contesto il futuro è del tutto incerto, tanto dal punto di vista sanitario quanto economico – la possibilità dunque di utilizzare tale documento anche per i contratti stipulati dopo il c.d. “Lockdown Period” avrebbe dovuto essere forse riconosciuto.

Come conciliare tali disposizioni con accordi nazionali già raggiunti? Possibilità di nuova rinegoziazione?

Tali linee guida sono state emanate, com’è noto, in data 20 Aprile 2020, periodo in cui a livello nazionale diverse accordi erano già stati conclusi dalle parti, sia nei singoli rapporti tra società ed atleta, sia tra Lega Basket serie A e l’Associazione Italiana calciatori basket e l’USAP (Unione Sindacale Allenatori di Pallacanestro. Ci si interroga dunque se sia possibile rimettere nuovamente in discussione contratti tra le parti, già precedentemente rinegoziati a causa dell’emergenza COVID-19.

Obbligazioni a carico dell’atleta – quali conseguenze?

Alla sezione VII si prevede l’obbligazione a carico dei giocatori di mantenersi in forma ed in salute nel corso del periodo di sospensione e di mantenersi a disposizione dei Club per le possibili attività del team, senza previsione di alcuna puntuale sanzione in caso di violazione.

Con la doverosa precisazione che:

– non si tratta di regole vincolanti e di applicazione obbligatoria essendo libero il BAT di valutare nel merito ogni singola controversia tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso e decidendo ex aequo et bono;

– hanno portata internazionale e per tali motivi da considerare con l’analisi di disposizioni e/o accordi a livello nazionale;

– tali linee guida, hanno durata temporanea;

– potranno essere soggette a modifiche in considerazione dello sviluppo della situazione;

è questo un rilevante documento, a prescindere dalla possibilità di applicazione delle stesse al singolo caso di specie, per cogliere i primi orientamenti della giustizia in tale situazione straordinaria ed imprevedibile e adottare le opportune scelte.

Sarà compito della Federazione trovare le soluzioni per consentire alle società di potersi organizzare e poter ripartire nella prossima stagione, e si resta in attesa, dunque, di precisazioni in tal senso a livello nazionale.

Avv. Patrizia Diacci

Dott. Francesco Casarola