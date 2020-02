LBA 2019-20, 21ª giornata: l’MVP è Juan Manuel Fernandez

L’MVP di Basketinside per questo ventesimo turno della Serie A 2019-20 è Juan Manuel Fernandez, mattatore nell’incredibile successo dell’Allianz Pallacanestro Trieste su Sassari. La sfida contro il Banco di Sardegna è finita 83-82 (qui il tabellino completo) proprio grazie a una tripla realizzata dal playmaker a fil di sirena. La bomba di Fernandez ha coronato una rimonta incredibile dei biancorossi. Sotto di 10 lunghezze all’intervallo lungo, di 16 punti (41-57) a metà 3° quarto, dopo il comodo layup di Miro Bilan, l’Allianz ha segnato ben 42 punti in 15 minuti (30 nell’ultimo quarto). Fernandez è salito in cattedra con 11 punti (3/5 da 3) nell’ultima frazione, trovando importanti aiuti pressoché da qualsiasi compagno, con Ricky Hickman e Deron Washington particolarmente sugli scudi.

Per Fernandez è maturato così il season-high per punti realizzati (23), a due sole lunghezze dal suo career-high. È peraltro singolare che la miglior prova realizzativa del playmaker fosse maturata proprio in una sfida contro Sassari: il 6 gennaio 2019, sul parquet del PalaSerradimigni, Fernandez ne mise 25 e fece anche allora faville a livello balistico (6/11 da oltre l’arco). Season high anche per triple realizzate (5) e per valutazione (22) e iniezione di fiducia importante in una stagione che non è certo tra le migliori, a livello personale. Anche a causa di qualche problema fisico di troppo, Fernandez non sempre ha potuto giocatore la sua solita pallacanestro.

Il pieno recupero del playmaker è però una notizia importantissima per coach Eugenio Dalmasson. Dopo la trasferta di Brescia (domenica prossima) e la pausa per Final Eight e Nazionale, lo sguardo è già rivolto verso la sfida dell’Allianz Dome-Pala Rubini del 7 marzo prossimo. Contro l’OriOra Pistoia sarà un vero e proprio scontro salvezza. Attualmente entrambe le formazioni hanno 12 punti in classifica, ma la squadra di coach Carrea può far valere il risultato dell’andata. Al PalaCarrara, il 3 novembre scorso, l’OriOra vinse (76-72) con una prova di carattere sfociata in una grande rimonta.

Come la rubrica della scorsa stagione, anche questa vedrà una maggiore soggettività nella scelta del miglior giocatore di ogni singolo turno di campionato. Sarebbe altrimenti puro esercizio di copiatura quello di scegliere l’MVP semplicemente in base alla graduatoria della valutazione di giornata. Desideriamo pertanto scegliere soggettivamente, ovviamente motivando nei dettagli la preferenza, in base a diversi fattori. 1) Difficoltà dell’impegno anche in base a valore e cammino della squadra avversaria. 2) Continuità di rendimento del giocatore scelto nel corso della singola gara. 3) Analisi, non costante, dei cosiddetti “intangibles”.

