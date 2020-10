MVP Serie A 2020-21,4ª giornata: D’Angelo Harrison

Altra giornata e nuovo nome per questa rubrica. Il nostro MVP del 4° turno della Serie A 2020-21 è infatti D’Angelo Harrison. La guardia statunitense ha trascinato l’Happy Casa Brindisi a un bel successo casalingo sulla De’Longhi Treviso (99-83, qui il tabellino completo). Vittoria maturata con una grande rimonta nel corso del 2° tempo, considerando che dopo i primi 20′ di gara la formazione di coach Vitucci era sotto di 15 lunghezze (38-53). Nel 2° quarto gli ospiti, trascinati soprattutto dal gioco interno di Chris Mekowulu e dalle bombe di Jeffrey Carroll, erano perfino riusciti a realizzare 30 punti (+18 di parziale complessivo, visti i soli 12 di Brindisi).

La squadra allenata da Max Menetti non aveva però fatto i conti con Harrison. Una ripresa da 16 punti (5/7 al tiro) e 3 assist, ma anche 2 stoppate e tanto lavoro a rimbalzo e un ruolo da autentico trascinatore. A quanto pare Brindisi non ha dovuto attendere poi tanto per sostituire al meglio Adrian Banks, accasatosi alla Fortitudo Bologna. Certo, non stiamo ragionando in termini di affetto, perché Banks rimarrà sempre nei cuori di tutti i tifosi biancoblu. Tecnicamente e tatticamente, però, lo scacchiere di coach Vitucci ha prontamente ritrovato un sublime realizzatore e un giocatore completo. Harrison sta infatti viaggiando a 19 punti e 4 assist di media e, proprio contro Treviso, ha riscritto il suo career-high per punti in Serie A.

L’unica cosa che ancora un po’ difetta nel funambolico numero 7 dell’Happy Casa è forse la continuità, soprattutto al tiro pesante. 1/8 all’esordio (contro Venezia), 0/8 contro Reggio Emilia (nel 3° turno). Prove che fanno da contraltare negativo a quelle offerte contro Virtus Roma (5/8) e Treviso (4/7) appunto. Per un tiratore del suo calibro si tratterà però solamente di sistemare qualche dettaglio nelle gare in trasferta e nulla più. Nel frattempo Brindisi si gode un record di 3-1 che la proietta immediatamente alle spalle dell’A|X Armani Exchange Milano (4-0), in compagnia di Sassari e Venezia.

Come la rubrica della scorsa stagione, anche questa vedrà una maggiore soggettività nella scelta del miglior giocatore di ogni singolo turno di campionato. Sarebbe altrimenti puro esercizio di copiatura quello di scegliere l’MVP di Serie A semplicemente in base alla graduatoria della valutazione di giornata. Desideriamo pertanto scegliere soggettivamente, ovviamente motivando nei dettagli la preferenza, in base a diversi fattori. 1) Difficoltà dell’impegno anche in base a valore e cammino della squadra avversaria. 2) Continuità di rendimento del giocatore scelto nel corso della singola gara. 3) Analisi, non costante, dei cosiddetti “intangibles”.

