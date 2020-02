Serie A2 Old Wild West – Il quintetto ideale della 23esima giornata

Playmaker: YANCARLOS RODRIGUEZ

Dopo sette sconfitte consecutive rialza la testa la Sapori Veri Roseto, che sconfigge Piacenza per 88-7, trascinata dal play ex Cantù Yancarlos Rodriguez. Il classe ’94 chiude con 26 punti, 6 assist, 4 rimbalzi e 2 palle recuperate in 37 minuti sul parquet, per un totale di 31 di valutazione. Alte le percentuali al tiro per Rodriguez, che mette a segno 5 degli 8 tiri da due punti tentati e 3 delle 5 triple tentate, a cui aggiunge un ottimo 7/8 a cronometro fermo.

Guardia: NIK RAIVIO

Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per l’Urania Milano che piega Imola per 95-68. Mvp il solito Raivio, autore di una prestazione da 24 punti (5/10 da due, 2/3 dall’arco, 8/10 dalla lunetta), 9 rimbalzi, 7 assist e due recuperi. Apporto fondamentale quello di Raivio sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva.

Ala piccola: SIMONE PEPE

Agrigento continua a combattere per le zone più alte della classifica, con la vittoria all’Eurobasket Roma tiene il passo della capolista Torino, distante solo due punti. Continua lo stato di grazia di Simone Pepe, che mette a referto 22 punti con ottime percentuali al tiro (4/6 da 2, 4/8 dalla distanza e 2/2 ai liberi), 5 assist, 2 rimbalzi e 3 palle recuperate per una valutazione complessiva di 25.

Ala grande: PATRICK BALDASSARE

Ferrara sbanca Montegranaro e si rilancia nelle zone più nobili della classifica, e lo fa grazie ad una solida prova di Patrick Baldassare. Il lungo ex Latina sforna una prestazione da 24 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Miglior prestazione stagionale sia per punti segnati che per valutazione (30).

Centro: DESHAWN SIMS

Casale Monferrato vince sul parquet di Scafati e tiene il passo di Agrigento, restando al secondo posto a quota 30 punti. Migliore in campo un sontuoso Deshawn Sims, che chiude con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi, a cui aggiunge anche due assist. Preciso sotto canestro e dominante a rimbalzo.