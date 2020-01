Serie A2 Old Wild West – Il quintetto ideale della sedicesima giornata

Playmaker: GHERARDO SABATINI

Colpaccio dell’Urania Milano che, nonostante l’assenza di Nik Raivio, sbanca il parquet di Udine con il punteggio di 85-90, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Mvp Gherardo Sabatini, capace di mettere insieme numeri molto importanti: 16 punti, 9 assist, 7 rimbalzi e 3 palle recuperate, con un apporto decisivo sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva.

Guardia: ANTHONY MILES

Orzinuovi cade di misura a Montegranaro in quello che era un fondamentale scontro salvezza. Nonostante la sconfitta dei Lombardi risulta impossibile non citare tra i top di giornata Anthony Miles. La guardia ex Scafati mette a referto 43 punti (con un clamoroso 10/16 dall’arco), 6 rimbalzi (di cui ben 3 offensivi) , 2 assist, 8 falli subiti e una stoppata, per una valutazione complessiva di 47, ma non basta per regalare la vittoria ai suoi.

Ala piccola: LORENZO BALDASSO

Imola supera Roseto senza problemi confermandosi in piena zona play-off. Grande prestazione dell’esterno Lorenzo Baldasso, che chiude con 21 punti, 4 rimbalzi, una stoppata e 2 assist in 30 minuti sul parquet, tirando con il 75% dall’area e il 59% dalla lunga distanza.

Ala grande: ALESSANDRO AMICI

L’Eurobasket Roma torna alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive, superando Bergamo con il punteggio di 85-74. Monumentale Amici, che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, ai quali aggiunge 2 palle recuperate e 6 falli subiti, in 29 minuti di impiego. Amici chiude con un eloquente 40 di valutazione, che permette a Roma di centrare la vittoria e agganciare l’Orlandina a quota 10 in classifica.

Centro: JAMES THOMPSON

Montegranaro si aggiudica lo scontro diretto salvezza con Orzinuovi con il punteggio di 95-93. Il grande protagonista tra i Marchigiani è il lungo Statunitense James Thompson, che centra una doppia doppia da 20 punti, 10 rimbalzi, 2 stoppate e un assist. Contribuisce in maniera determinante sia in attacco che in difesa e si rivela decisivo per la vittoria dei gialloblu.