SocialInside. La sfida online delle Final Eight di LBA

La squadra di Walter De Raffaele ha conquistato la Coppa dopo una gara sicuramente sempre in controllo, con Brindisi che si era già spenta dopo la semifinale entusiasmante giocata il sabato sera alle 21 contro la Pompea Fortitudo Bologna di Antimo Martino che ha capitolato ai ragazzi di Coach Vitucci impegnati nell’indirizzare dal primo quarto la partita a loro favore.

Il campo risponde sempre in relazione al gioco e ogni partita, soprattutto in questi casi, è un incontro unico che non può avere dei pronostici certi. Basti pensare che la Coppa è finita nelle mani di Venezia che ha concluso la stagione in 8° posizione giocandosi la finale con la 7° in classifica, dopo aver scalzato via le regine favorite della competizione in particolar modo la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di coach Aleksandar Đorđević prima in classifica, arrivata già in sofferenza psicologica alla partita del 13 febbraio, ne esce sconfitta proprio dall’Umana che 72 ore dopo alzerà alzato la Coppa al cielo.

Attività Social delle 8 squadre delle Final Eight LBA

Si sa che i Social accompagnano la vita in campo delle squadre e più volte in questa rubrica abbiamo affrontato il tema. Sono anni che la vita digitale accompagna la vita in campo e con il passare del tempo c’è sempre più corrispondenza e allineamento con le performance e le reazioni della fanbase. Abbiamo analizzato alcuni dati riguardanti le 8 campionesse d’inverno basandoci su quello che a oggi è il report più completo ed esaustivo rispetto al panorama della pallacanestro italiana e non solo: The Basketball League Report di IQUII autori anche dell’infografica realizzata appositamente per questo articolo e che accompagna la nostra analisi.

I dati riportati nell’infografica sono aggiornati al momento in cui viene scritto l’articolo e cioè al termine delle Final Eight 2020 di Pesaro. Nella prima colonna partendo da sinistra sono indicate le fanbase (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) in ordine di numero di fan. Un dato abbastanza astratto e non indicativo perchè spesso chi segue un profilo di un team su Facebook tende a seguire la propria squadra anche nelle altre piattaforme. Anche per tal motivo la crescita tra la prima colonna e la colonna centrale (che analizza il gap temporale tra l’ultimo report del 12 febbraio e il 17 febbraio) è limitata e non sensibile rispetto al risultato del campo.

Cosa certa è che le ultime 4 posizioni sono occupate dalle eliminate dal campo e in fondo troviamo una di quelle che veniva descritta come favorita: Sassari di Coach Pozzecco, scalzata via da una super Brindisi il giorno di San Valentino con un punteggio di 86 a 91. Ed è proprio Brindisi ad essere in testa alla classifica centrale che evidenzia la crescita delle fanbase, seguita dalla Pompea Fortitudo Bologna, l’Umana Reyer Venezia e in quarta posizione la Germani Basket Brescia. Brindisi e Fortitudo, in campo come nei social, hanno schierato le tifoserie più numerose.

La situazione del campo la ritroviamo nella terza colonna a destra dell’infografica dove viene preso in esame il coinvolgimento della community (letteralmente l’engagement rate che raggruppa i dati dei commenti, like e condivisioni da parte della fanbase ai post pubblicati sui profili social proprietari della squadra). Sola al comando la Happy Casa Brindisi che con la sua media di coinvolgimento di 7 punti più alta rispetto alla media della vincitrice della Coppa Italia, si pone in testa alla classifica delle tifoserie digitali più attive delle Final Eight.

Engagement e sentiment: quella sottile linea dei 6 e 75

Naturalmente l’engagement prende in esame il numero delle conversazioni, like e condivisioni rapportato con il numero di post pubblicati dal profilo ufficiale. Quello che non abbiamo misurato è il sentiment: un dato che svelerebbe il tenore delle conversazioni. Sarebbe sicuramente interessante capire come i fan di Brindisi abbiano reagito alla sconfitta della finale, se i commenti siano moderati o accesi, se ci siano tra loro elementi per segnalare hate speech diretti alla squadra o se la tipologia delle reactions usate in Facebook descrivano una tendenza negativa del sentiment piuttosto di una tendenza positiva o neutra.

Chiusa la Coppa LBA la prossima analisi che verrà presa in esame sarà quella della Coppa Italia LNP in programma a Ravenna dal 6 al 9 marzo 2020.

Se siete curiosi di leggere il report di IQUII sempre aggiornato potete scaricarlo QUI.