Tommaso Marino: “Ecco com’è il Natale di un professionista” – VLOG EP.13

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il tredicesimo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Nell’ultima puntata Tommy si era divertito a rispondere alle curiosità dei suoi follower, mentre oggi ci porta con lui a Natale.

Natale in qualche modo diverso dagli altri, vuoi per il calendario “pazzo” della Lega vuoi per l’emergenza Covid-19 che sta travolgendo e squassando le nostre vite e le relative abitudini.

Ma com’è il Natale per un professionista? Ce lo spiega Marino svelandoci un suo lato nascosto, che poi ci accomuna quando si parla di famiglia.

Tommy ha sempre detto che il gruppo con cui gioca e si allena diventa volente o nolente la “tua famiglia”, ma mai come quella del tuo stesso sangue.

Non vogliamo svelarvi altro e vi lasciamo il pezzo qui sotto, con un nostro messaggio:” mai dare nulla per scontato solo perchè si tratta di professionisti”

Cliccate qui per vedere i primi dodici episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!