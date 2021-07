Insieme al suo socio e amico Bruno Cerella finalmente partiti per Nairobi dopo due anni di “stop” dovuti alla Pandemia

Finita la stagione Tommaso Marino dedica corpo e mente, e contestualmente le sue “vacanze” ad una delle cose a cui tiene di più ovvero la sua associazione SLUMS DUNK.

Dopo due anni di stop forzato è partito, da Milano con Bruno Cerella, per raggiungere Nairobi e toccare con mano il lavoro fatto fino ad adesso, e per portare ulteriore materiale per i ragazzi della Basketball Academy di Mathare.

Credits: SLUMS DUNK FB

Un viaggio infinito quello che ci racconta Marino, tra aeroporti vuoti e rischio di arresto dopo l’atterraggio, ma ne è sicuramente valsa la pena, visto il trasporto delle sue parole e di quelle dell’amico Cerella.

Vi lasciamo il link qui sotto per vedere e soprattutto vivere realtà distanti da noi, ma allos tesso tempo per capire cosa sia veramente importante e quanto poco basti per rendere felici le persone.

Vi consigliamo di continuare a seguire le avventure di Tommaso e Bruno e se potete basta poco per dare una mano