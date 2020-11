Tommaso Marino, il mal di schiena e il business – VLOG EP. 9

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il nono episodio dello suo SCAFATI VLOG.

L’ultima volta Tommaso ci ha fatto conoscere meglio la sua fondazione SLUMS DUNK che, gestita insieme a Bruno Cerella, ha la missione di regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

In questo periodo, come ogni anno, è partita una lotteria natalizia dove l’intero ricavato andrà a finanziare il progetto. (dateci un occhiata valà)

Questa volta Marino ci spiega come sia importante conoscere e gestire il proprio corpo per un professionista, nel caso suo poi la convivenza con il mal di schiena dovuto da 3 protusioni ed 1 ernia e che non bisogna sempre dare per scontato che un atleta possa essere sempre al 100%.

Anche stavolta Tommy sfrutta il suo “tempo libero” dalle 13 alle 14 per dedicarsi al suo business, ovvero il marchio abbigliamento creato insieme ad un amico di vecchia data Zero Blasterfirm

Ma non vogliamo svelarvi tutto, qui sotto il nono episodio

Cliccate qui per vedere i primi otto episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!