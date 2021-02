Tommaso Marino: l’infortunio e la vita al tempo dei tamponi – VLOG – Ep.14

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il quattordicesimo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Eravamo rimasti fermi al Natale in casa Marino, o meglio il Natale di un professionista ai tempi del Covid.

Questa volta Tommy ci porta in trasferta a suon di tamponi e in veste di “accompagnatore” visto il suo infortunio all’alluce che lo terrà fuori dal campo per un po’. Fuori dal campo si, ma mai fermo… Nell’ultimo tampone di squadra fatto emerge un caso di positività, ed è qui che è giusto soffermarsi a pensare un po’.

Non vogliamo svelarvi altro e vi lasciamo il pezzo qui sotto, e anche questa volta il magico sig. Carmando è riuscito a strapparci più di una risata

Cliccate qui per vedere i primi tredici episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!