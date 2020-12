Tommaso Marino:” Qualunque cosa vogliate fare, fatela per passione e siete a posto”

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il dodicesimo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Dopo averci ha portato direttamente nella “bolla” di Cento per le Final8 di Supercoppa di A2 e fatto passare un giorno libero nel post partita questa volta Tommy si è divertito a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram.

Il tutto tra una sessione di allenamento ed una altra, passando per il suo business post pranzo e lo spacchettamento preferito. Nel tutto comunque Tommaso Marino non dimentica di lanciare un messaggio importante che vale per tutti, la PASSIONE!

Protagonista non protagonista il sempre presente Angelo Carmando con un aneddoto su Maradona, buona visione

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!