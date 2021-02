Tommaso Marino: visite, controlli, terapie e l’iperbarica – VLOG – Ep.15

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci con il quindicesimo episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Tommy nell’ultimo episodio ci ha parlato del suo infortunio all’alluce che lo sta tenendo lontano dal campo. Oggi ci porta in giro per ospedali tra un esame e l’altro per capire come sta andando il recupero dopo 4 settimane. Pranzi al volo tra una visita e l’altra ed ennesimo cambio di colore causa Covid-19.

Non vogliamo svelarvi altro e vi lasciamo il pezzo qui sotto, SPOILER: c’è l’esito degli esami..

Non ci resta che aspettare i prossimi, non mancate!!