Un progetto innovativo che mira a creare una rassicurante e interessante sinergia tra quattro importanti realtà della pallacanestro toscana. Si può riassumere così il progetto “New Generation”, primo passo formale della stagione 2021-2022, lanciato dal Basket Le Mura Lucca assieme al Nico Basket del presidente Massimo Nerini, Le Mura Spring e il Lucca Academy Basket che punta sulla crescita del vivaio e della valorizzazione del movimento cestistico femminile di tutto il comprensorio. È questa una delle principali novità emerse nel corso della conferenza stampa tenutasi, a causa delle avverse condizioni metereologiche, al PalaTagliate dove hanno preso parte il presidente biancorosso Rodolfo Cavallo (che sarà al timone del club anche nella prossima stagione), il presidente di Nico Massimo Nerini, il neodirettore generale del Basket Le Mura Ennio Zazzaroni, l’assessore allo sport Stefano Ragghianti e il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini. Presenti anche Marco Terigi, Rachele Settesoldi e Matteo Benigni, rispettivamente presidenti di Lucca Academy Basket, Le Mura Spring e Basketball Club Lucca. Un progetto aperto che non stravolge l’identità delle quattro società aderenti, unite nella creazione di un polo comune che possa in futuro costituire il serbatoio per la prima squadra nel massima serie nazionale.



A fare gli onori di casa è stato il presidente del Basket Le Mura Rodolfo Cavallo, pronto a guidare la società lucchese per quella che sarà la dodicesima stagione consecutiva in Serie A1. “Stiamo cercando di dare un futuro più sicuro al movimento cestistico lucchese e toscano; il Basket Le Mura non volta pagina” – è l’incipit del numero uno biancorosso- “Crisi dettata dalla pandemia ha amplificato le difficoltà già presenti. C’era la necessità di cercare una dimensione tale che ci consentisse in qualche modo di avere un complesso di sinergie, strutture ed atlete per un futuro più roseo. Nasce così il progetto “New Generation” che coinvolge quattro società. Questi club continueranno ad avere una propria gestione e non ci sarà nessuna cessione del titolo. Il nostro obiettivo sarà quello di raggiungere una coerenza complessiva delle quattro società per valorizzare i giovani e di consolidare il club in A1. Questo vuol dire inserire nuovi soci e rafforzare la governance. Ribadisco che questi team sono aperti ad altre società del territorio, come Montecatini e Viareggio.”



Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Nerini, presidente e fondatore di una società virtuosa come Nico Basket, creata nel 2015-2016 e capace quest’anno di raggiungere i play-off di A2. “Il nostro marchio di fabbrica è sempre stato quello far crescere le giovani del nostro vivaio. Devo ammettere che abbiamo creato qualcosa di buono come testimoniato da alcune interessanti classi 2003 e 2005.” – ha affermato Nerini che ripercorre poi com’è nata questa idea- “Quando ho incontrato il presidente e Andrea Piancastelli mi hanno detto che sarebbero stati interessati di fare qualcosa. Il progetto ha colpito favorevolmente il sottoscritto e il mio staff. Sono sicuro che ci leveremo delle grosse soddisfazioni. Con questa collaborazione le nostre ragazze potranno ambire alla Serie A1. Sono convinto che se lavoreremo bene in questo primo anno, altre società ci verranno a cercare.”



Ad Ennio Zazzaroni, neo direttore generale, il compito di svelare i primi piani tecnici della stagione che verrà. L’entusiasmo e la conoscenza fatta intravedere dal dirigente emiliano sono veramente contagiosi. “Detto che il Basket Le Mura e Nico Basket rimarranno con una propria identità e con i propri obiettivi, dove essere fatto un grande lavoro per “costruire” ragazze in funzione di una prima squadra.”- ha affermato Zazzaroni, uno degli artefici del “miracolo” Vigarano- “L’obiettivo è molto ambizioso e io ci credo.”

In tale occasione il club biancorosso ha formalizzato due annunci importanti. “L’head coach della prossima stagione sarà Luca Andreoli, nelle ultime due stagioni alla guida di Nico Basket, che già conosce questo modo di lavorare.” – ha dichiarato Ennio Zazzaroni- “Per quanto riguarda il roster, stiamo valutando gli assetti e gli equilibri. Posso dire che un grande punto di partenza è rappresentato dalla conferma del nostro capitano Maria Miccoli, con cui ho già avuto modo di lavorare e apprezzare a Vigarano. L’obiettivo sarà quello di dare un’impronta di gioco, un marchio di fabbrica ben preciso. Ci aspetta un campionato non semplice visto che tutte le rivali si stanno attrezzando egregiamente.”



Soddisfazione per questo progetto unico nel suo genere a livello toscano è stata espressa dal presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini. “Siamo di fronte ad un progetto di rilancio che vuole rimettere in gioco le cose e ripensarle in un altro modo. Ci sono quattro società che si mettono insieme per lanciare un qualcosa di importante. Il basket femminile ci dà una lezione: la capacità di mettersi insieme, di superare gli steccati per cogliere la sfida post Covid con un approccio rinnovato.”

Anche l’assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti ha speso frasi di apprezzamento per questo progetto. “Il Basket Le Mura è riuscito a superare bene questo anno difficile mantenendo la categoria.” – ha rammentato Ragghianti- “Credo che questo percorso di mettere insieme una fortissima integrazione, una strategia comune e al tempo stesso mantenere una propria autonomia, sia la formula giusta.”

Uff.Stampa Basket Le Mura