A1 – Venezia fa il bis, dopo Natali in arrivo anche Attura

Altro giro, altra firma in arrivo. Il mercato della Reyer Venezia è più vivo che mai e dopo aver chiuso l’operazione Natali, ecco in arrivo un’altra giocatrice reduce da Vigarano. E’ ormai praticamente ai dettagli la trattativa tra le orogranata e Beatrice Attura: la giocatrice americana, ma di passaporto italiano, andrà a comporre la coppia in regia insieme a Debora Carangelo, confermata, formando un pacchetto di altissimo livello. Attura è reduce da una brillante stagione, chiusa con 12 punti e 4 assist di media a partita.

LA CARRIERA

2013-2014: Northwestern State University (NCAA): 34 games: 3.8ppg, 1.2rpg

2014-2015: Northwestern State University (NCAA, starting five): 28 games: 9.0ppg, 2.3rpg, 1.0apg, FGP: 48.9%, 3PT: 21.9%, FT: 82.9%

2015-2016: Northwestern State University (NCAA, starting five): 31 games: 13.7ppg, 2.9rpg, 2.8apg, 1.4spg, FGP: 38.8%,3PT: 36.6%, FT: 84.5%

2016-2017: Northwestern State University (NCAA, starting five): 26 games: 21.0ppg, 3.8rpg, 4.8apg, 2.0spg, FGP: 43.6%,3PT: 37.1%, FT: 86.1%

2017-2018: Herner TC (Germany-DBBL, starting five): 27 games: 10.2ppg, 2.5rpg, 1.3apg, 1.3spg, FGP: 43.8%, 3PT:26.1%, FT: 87.2%

2018-2019: Herner TC (Germany-DBBL, starting five): 28 games: 9.4ppg, 1.8rpg, 1.6apg, 1.0spg, FGP: 40.6%, 3PT:29.8%, FT: 73.5%

2019-2020: Pallacanestro Vigarano (Italy-Serie A1): 20 games: 12.2ppg, 2.9rpg, 3.7apg, 1.4spg, FGP: 41.4%, 3PT: 22.7%, FT: 85.1%