Lega Nazionale Pallacanestro comunica che, a partire da gara3 delle Finali Playoff di Serie A2 Old Wild West, sui campi di Voghera (giovedì 24 giugno) e Udine (venerdì 25 giugno) sarà applicata la tecnologia dell’Instant Replay.

Come già accaduto nelle stagioni scorse, LNP ha avanzato richiesta al Settore Agonistico FIP ricevendo l’autorizzazione, in collaborazione con il CIA (Comitato Italiano Arbitri). FIP e CIA hanno valutato positivamente l’iniziativa di LNP, dando la disponibilità all’introduzione ed utilizzo della tecnologia, in deroga al Regolamento Gare esistente.

Lo standard di ripresa televisiva, elevato in occasione della Finale, consentirà la piena applicazione del protocollo FIP/CIA già attuato da LBA e vigente in materia di IR; rispettando i requisiti di omogeneità di produzione, necessari per l’attivazione dell’Instant Replay. Con la complessità aggiuntiva della gestione di due serie di finale in svolgimento parallelo.

L’addizione dell’Instant Replay va letta come strumento di prezioso supporto per le squadre (che potranno richiederlo, una volta per gara) come per la componente arbitrale chiamata a dirigere le partite, decisive, che si disputeranno ad iniziare dalle gare 3 delle due serie. Ed, a seguire, per tutte quelle che si renderanno necessarie.

LNP ringrazia per la fondamentale collaborazione Mediasport (partner televisivo nazionale), i service di produzione televisiva DVT 2.0 e SatNewsTv e “Grafica e Multimedia” (software), per lo sviluppo del progetto tecnico e logistico legato alle gare di Serie A2.

IL PROTOCOLLO FIP – CASISTICA

Qui di seguito i casi nei quali si può ricorrere all’utilizzo dell’Instant Replay. Che può essere consultato dagli arbitri ogni qualvolta sarà ritenuto necessario; e richiesto, una volta per gara, dalle panchine, esclusivamente da capoallenatore o primo assistente. Va ricordato che l’IR può essere consultato solo a seguito di fischio arbitrale già avvenuto e mai su ipotesi di infrazioni su cui non c’è stato intervento arbitrale.

IN OGNI MOMENTO DELLA GARA

1) Valore di un canestro da 2 o 3 punti;

2) Assegnare 2 o 3 tiri liberi su tiro sbagliato (verifica tiratore/arco da 3 punti);

3) Malfunzionamento cronometro o 24″;

4) Fallo fischiato: solo per upgrade/downgrade (personale, antisportivo, espulsione);

5) Identificare corretto tiratore dei liberi;

6) Identificare componenti delle squadre e persone al seguito coinvolte in una rissa.

NEGLI ULTIMI 2 MINUTI DEL 4° QUARTO E SUPPLEMENTARE

1) Tiro realizzato rilasciato prima del segnale dei 24″;

2) Tiro rilasciato prima che sia stato fischiato un fallo;

3) Interferenza fischiata (offensiva/difensiva);

4) Identificare il giocatore che ha causato il fuoricampo.

FINE PERIODO O SUPPLEMENTARE

1) Tiro realizzato e rilasciato prima del segnale di fine tempo;

2) Se e quanto debba apparire sul cronometro in caso di: violazione di fuoricampo del tiratore, violazione 24″, violazione 8″, fallo fischiato prima della fine del tempo di gioco.