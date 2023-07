A2 UFFICIALE – Marta Pellegrini approda a Vicenza

Non si ferma il mercato della Velcofin Interlocks Vicenza: la società biancorossa ha infatti chiuso l’accordo con Marta Pellegrini, ala l’anno scorso a roster con la Posaclima Ponzano, giocatrice con punti nelle mani e che già da qualche anno si sta facendo notare come una delle esterne più interessanti dell’A2 girone Nord e che in questi giorni è impegnata in Lituania con la maglia della nazionale Under 21 di basket 3vs3.

Classe 2002, 178 centimetri d’altezza, Pellegrini è cresciuta nel vivaio della Geas Sesto San Giovanni, società che l’ha portata a giocare anche in massima serie tra il 2018 e il 2020. Le sue qualità erano già emerse anche a livello giovanile: nel 2017 ha conquistato il trofeo delle regioni con la Lombardia, quindi per ben due volte è arrivata fino alle Final Four dei campionati di categoria. L’addio a Sesto è arrivato nel 2021, quando è passata alle Acciaierie Valbruna Bolzano, dimostrandosi immediatamente adatta alla categoria. L’anno scorso ha giocato a Ponzano, contribuendo alla salvezza della squadra della Marca. Al momento, si trova in Lituania a disputare la seconda tappa della FIBA Europe 3vs3 Nations League; ieri, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria sulla Slovenia, realizzando 10 punti nel successo arrivata per 21-14.

Giocatrice moderna, capace di giocare nel pitturato come di tirare dalla distanza, Pellegrini a livello statistico ha avuto la sua migliore stagione nel campionato 2021-22 quando, con la casacca di Bolzano, ha chiuso con 11 punti e 4 rimbalzi di media, tirando col 45% da dentro l’arco e il 34% da fuori. Arriva a Vicenza con un bagaglio importante, di giocatrice capace di portare tanti punti alla causa e pericolosa sia dentro che fuori dall’arco e che, data la carta anagrafica, ha ancora margini per migliorare ulteriormente. Sarà sicuramente un’arma importante a disposizione della Velcofin Interlocks Vicenza 2023-24.

Uff stampa AS Vicenza