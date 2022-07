A2 UFFICIALE – Matelica ingaggia Martina Grassia

By

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare il terzo “volto nuovo” che entra a far parte della squadra in vista del prossimo campionato di serie A2 femminile di basket: si tratta dell’ala Martina Grassia, classe 2001, 181 centimetri di altezza.

«Martina ha accettato la nostra proposta con entusiasmo – sono le parole di coach Orazio Cutugno. – Ha un trascorso di tutto rispetto in un settore giovanile tra i più importanti d’Italia e, secondo noi, ha le qualità per mettersi in mostra anche a questo livello».

Martina Grassia viene da Brugherio (provincia di Monza-Brianza) ed è cresciuta cestisticamente nel settore giovanile di Sesto San Giovanni, fino ad arrivare ad allenarsi con la prima squadra e collezionare alcune presenze in maglia Geas sia in A2 sia in A1.

Gli studi universitari in “criminologia” due anni fa l’hanno portata lontano da casa – all’Università della Tuscia – ma anche lì ha continuato a giocare a basket con la squadra di Viterbo in serie B dove ha fatto registrare 13,3 punti di media. Ora ha deciso di accettare la chiamata della Thunder in A2, continuando a conciliare basket a Matelica e studio a Viterbo.

«Fin dal primo contatto con la società e il coach mi sono sentita accolta e benvenuta alla Thunder – sono le prime parole di Martina Grassia in biancoblù: – mi è piaciuto il progetto che mi è stato proposto e non vedo davvero l’ora di iniziare».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica