ACB Liga Endesa 3ª giornata: Real Madrid show! Polonara batte un ottimo Avramovic nel derby “italiano”

UCAM MURCIA-IBEROSTAR TENERIFE 82-84 Partita incredibile a Murcia dove a Tenerife riesce una delle rimonte più grandi della storia dell’ACB. Gli ospiti recuperano dai 24 punti di svantaggio (51-27 nel terzo quarto) grazie ad una super frazione da 24-43 con canestro allo scadere di Salin a consegnare la vittoria alla squadra di Vidorreta.

MOVISTAR ESTUDIANTES-TD SYSTEM BASKONIA 84-86 Ad un secondo dallo scadere, Henry segna il canestro della vittoria dopo una partita in cui i baschi sono stati costretti ad inseguire. I padroni di casa giocano bene ma mancano di concretezza delle fasi decise dell’incontro. L’ex Varese Avramovic mette a segno 21 punti nonostante l’infortunio rimediato in riscaldamento. 7 invece i punti di Polonara.

BARCA-RETABET BILBAO 82-64 Vittoria per i catalani in un match ricco di novità con il rientro di Higgins in quintetto dopo due mesi e mezzo di assenza in seguito all’operazione alla fascia plantare del piede del 6 luglio e con Mirotic a secco di punti. Bilbao parte bene con ottime percentuali da tre ma sulla lunga distanza emerge il talento balugrana. Mvp Heurtel con 9 punti, 4 rimbalzi, 7 assist e 22 di valutazione.

MORABANC ANDORRA-UNICAJA 78-81 Brizuela (20 punti e 18 di valutazione) e Alonso (18 punti e 14 di valutazione) regalano la prima vittoria della stagione agli uomini di Casimiro anche con numerose assenze, tra cui Bouteille. Seconda sconfitta consecutiva per Andorra nonostante il dominio a rimbalzo (39 a 26); pesano però le 16 palle perse. Tra gli uomini del principato spicca ancora una volta Hannah con 19 punti. Da segnalare l’esordio in ACB del sedicenne Nzosa con 10 punti, 3 rimbalzi e 1 stoppata in 18’.

ACUNSA GBC-SAN PABLO BURGOS 77-90 Seconda vittoria stagionale per Burgos che si impone per 13 lunghezze ai danni dei baschi costretti ancora a giocare lontano del proprio feudo per lavori di ristrutturazione. McFadden con 22 punti e Rivero con 16 punti e 25 di valutazione sono i migliori.

MONBUS OBRADORIO-COOSUR REAL BETIS 87-80 Tre vittorie in altrettante partite per l’Obradoiro che resta imbattuta in campionato. I padroni di casa esibiscono un ottimo gioco corale con cinque giocatori in doppia cifra. Birutis è ancora una volta il migliore con 17 punti. Tra gli andalusi spiccano i 23 punti di Harrow. Il Club di Siviglia si conferma fanalino di coda con ancora zero vittorie in campionato.

CLUB JOVENTUT BADALONA-REAL MADRID 64-87 Il Real Madrid conquista il Palau Municipal di Badalona più facilmente del previsto nonostante il buon inizio di campionato dei padroni di casa. I blancos si sono dimostrati superiori dall’inizio alla fine, mettendo in campo un’ottima difesa capace di lasciare gli uomini di Duran a solo 9 punti a fine primo quarto e 35 al trentesimo. Mvp l’ex Laprovittola con 22 punti, 5 assist e 32 di valutazione.

CASADEMONT ZARAGOZA-HERBALIFE GRAN CANARIA 88-71 Zaragoza si sbarazza dei canari grazie ad un secondo tempo eccellente (54-28). Ennis (22 punti), Seeley (22 di valutazione), Hlinason (25 di valutazione) sono gli artefici della rimonta. Altra brutta prestazione per gli uomini di Coach Fisac dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale. Della Valle mette a segno 13 punti nonostante non abbia ancora trovato il primo centro da oltre l’arco in ACB.

BAXI MANRESA-VALENCIA BASKET 74-82 Un parziale da 2-15 negli ultimi 5’ permette a Valencia di vincere una partita difficile nella quale Manresa è stata a lungo in testa. Seconda vittoria consecutiva per i taronja trascinati dal capitano Dubljevic autore di 17 punti e dall’immortale San Emeterio con 12. Gli uomini di Pedro Martinez giocano un buon basket per 35’ salvo andare in corto circuito nel finale. Il migliore dei padroni di casa è Baez con 19 punti.

URBAS FUENLABRADA: RIPOSA

PROSSIMO TURNO

Sabato 3 ottobre: RETAbet Bilbao- Monbus Obradoiro, Morabanc Andorra-Club Joventut Badalona, Unicaja-BAXI Manresa

Domenica 4 ottobre: Barca-Acunsa GBC, Urbas Fuenlabrada-Movistar Estudiantes, TD System Baskonia-UCAM Murcia, Herbalife Gran Canaria-Real Madrid, Coosur Real Betis-Valencia Basket

Giovedì 8 ottobre: Casademont Zaragoza-San Pablo Burgos