Antetokounmpo: “Fallimento? Anche Jordan ha vinto 6 titoli in 15 stagioni”

Dopo l’eliminazione al primo turno di Playoffs da testa di serie #1 a Est, Giannis Antetokounmpo si è trovato in conferenza stampa post-partita a dover rispondere a una domanda: “Vedi questa stagione come un fallimento?”

La risposta di Antetokounmpo: “Mi hai già fatto questa domanda l’anno scorso. Tu ottieni una promozione tutti gli anni? No, però ogni anno guadagni abbastanza per avere una casa, mantenere una famiglia, ecc. Non è un fallimento, ci sono passi verso il successo, sempre, in ogni ambito.”

E ancora: “Michael Jordan ha giocato 15 stagioni e ha vinto 6 anelli, le altre 9 stagioni sono state un fallimento? Non ci sono fallimenti nello sport. Ci sono giornate sì e giornate no, alcuni giorni riesci ad avere successo, altri no… Di questo è fatto lo sport, non si può vincere sempre.”