Caos Virtus Roma, penalizzazione in arrivo e rischio esclusione?

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la Virtus Roma non ha versato la quarta rata Fip, il cui termine ultimo era fissato per la mezzanotte di ieri.

Scatta quindi il -­3 in classifica, e se il pagamento, mora compresa, non arriverà entro il 9 dicembre la squadra andrà incontro all’esclusione dal campionato.

Sul fronte cessione la trattativa sarebbe ancora in piedi, ma l’interesse di questi uomini di affari si è notevolmente raffreddata. Sarà tutto da capire se, con un’eventuale penalizzazione in classifica e ulteriori pendenze economiche da saldare, questi imprenditori interessati alla Virtus lo saranno ancora oppure no.