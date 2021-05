Corbett si cuoce un’orgogliosa Tramec che nel lunch match tenta di frenare una Trapani solida, che solo nel finale rischia di riaprire una gara dominata sin dalla palla a due.

Tramec Cento – 2B Control Trapani 69-76 (14-23, 20-18, 18-14, 17-21)

Tramec Cento: Hrvoje Peric 16 (6/12, 1/4), Giovanni Gasparin 12 (3/4, 2/5), Tekele Cotton 9 (3/7, 0/2), Yankiel Moreno 8 (4/7, 0/3), Mikk Jurkatamm 6 (1/1, 1/5), Danilo Petrovic 6 (3/4, 0/2), Alex Ranuzzi 5 (1/2, 1/2), Ennio Leonzio 5 (1/5, 1/4), Matteo Berti 2 (1/3, 0/0), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/0), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0), Francesco Roncarati 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Hrvoje Peric 8) – Assist: 18 (Yankiel Moreno 8)

2B Control Trapani: Lamarshall Corbett 32 (8/9, 4/9), Andrea Renzi 22 (4/10, 3/6), Shonn Miller 11 (3/5, 1/3), Matteo Palermo 5 (0/1, 0/1), Gabriele Spizzichini 2 (1/3, 0/3), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/2), Bogdan Milojevic 2 (1/3, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/1, 0/0), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Shonn Miller 12) – Assist: 13 (Matteo Palermo, Gabriele Spizzichini 4)

Trapani prova subito la fuga (2-10 al 2′,6-17′ al 5′), sospinta dai garretti di Corbett e da una Tramec ancora in modalità risveglio. Come si riavvicina Cento (asse Petrovic – Peric per 11-18 al 7 ‘), Renzi allunga i suoi tentacoli (11-21 all 8′), con i locali che non trovano supporto dai ferri amici (buoni tiri respinti al mittente) e i siciliani in controllo totale nonostante lampi di Cotton (14-23 al primo gong, Trapani 5/7 da 3 punti di squadra). Cento si ridesta dal torpore e in un amen (7-0 il parziale) riapre il match (21-23 all 11′). Corbett è micidiale e firma da solo il + 7 ospite (23-30 al 13′, già 15 per lui), Tramec che quando si riavvicina (Leonzio per il 26-30 al 15′) viene ricacciata indietro dall’ onnipresente Corbett (28-36 16′). Trapani controlla senza problemi , Cento perde per 3 falli un ingenuo Berti e i siciliani vanno al riposo con un +7 meritato (34-41). Con il made in Italy Trapani (Palermo e Spizzichini) firma il + 12 (37-49 al 24′), con i padroni di casa in piena riserva di benzina e di idee. Cento prova a rientrare con l’orgoglio di Gasparin (45-51 al 27′) perde Cotton per infortunio ma con Moreno riapre il match (50-53 al 28’30”) ed al terzo gong Cento è attaccata ai granata di Parente (52-55 al 30′). Ci pensa ancora Corbett per il nuovo allungo (52-60 al 33′) con Renzi che sembra mettere la parola fine alla contesa (52-65 al 34′). Gasparin ha un sussulto d’orgoglio (57-65 al 36′), qualche storia tesa tra Peric e Miller rende più pepato il finale di un match che Trapani ha avuto sempre in controllo, con brivido finale firmato Gasparin – Ranuzzi che con spirito guerriero non mollano mai (69-73 a 14′), troppo tardi però.

PAGELLE TRAMEC

JURKATAMM : qualche lampo interessante…voto 6

PERIC ; litiga sbuffa si sbatte fino alla fine..stoico. Voto 6,5

RANUZZI : la tripla del – 4 e tanto lavoro oscuro..voto 6

BERTI : si autoelimina da solo..voto 5,5

LEONZIO :ci prova con coraggio..voto 6

PETROVIC :alterna cose buone ad imprecisioni…voto 6

GASPARIN :tra gli ultimi a mollare con una spalla ballerina..voto 6,5

MORENO : cerca di centellinare idee ed energia…voto 6,5

COTTON :gioca sul dolore, qualche lampo poi va ko…iellato davvero..voto 6,5

COACH: MECACCI : ha una squadra incerottato, non può chiedere di più, …voto 6,5

PAGELLE. 2B CONTROL

BASCIANO: fa respirare i big..voto 6

RENZI : utilità al servizio della squadra..voto 7,5

SPIZZICHINI :sempre presente anche a rimbalzo..voto 7

MILLER: sempre presente sotto i tabelloni..voto7

CORBETT : 19 punti nel primo tempo, show allo stato puro…voto 8

PIANEGONDA: fa rifiatare i big..voto 6

PALERMO: essenziale nel suo lavoro…voto 7

MILOSEVIC: non fa danni…voto 6

COACH: PARENTE : lo show di Corbett, la buona difesa, fa riposare Mollura…continui così…voto 7