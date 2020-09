Con Kawhi Leonard non si passa, Clippers avanti 3-1

I Los Angeles Clippers sono ad un passo dalla prima Finale di Conference della propria storia. Un Kawhi Leonard stratosferico si abbatte sui Denver Nuggets con 30 punti, 11 rimbalzi, 9 assist e 4 rubate, vicinissimo alla prima tripla doppia in carriera ai Playoffs.

I Clippers partono fortissimo nel primo quarto e, ad inizio del secondo, toccano il massimo vantaggio sul +18. Denver, però, si organizza e rientra sul 48 pari, prima che i Clippers rispondano con un controparziale di 21-5 che indica la via: non si voleranno più indietro e guideranno per il resto del match, concluso sul 96-85. Decisivi i punti nel pitturato, grazie anche a Harrell, in cui i Clippers hanno dominato 38-22.

Ora Denver si ritrova di nuovo sotto 1-3, come accaduto nel primo turno contro Utah: riuscirà a ribaltare la situazione anche questa volta? Venerdì ci sarà gara-5.

Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets 96-85 (serie 3-1)

Clippers: Leonard 30+11+9, Harrell 15, Williams 12, Zubac 11+9, Morris 11, George 10

Nuggets: Jokic 26+11, Murray 18, Porter jr 15, Harris 10